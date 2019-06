Esto fue lo mejor de Junior en la final de ida que le ganó a Pasto

Junior jugó un gran partido contra Deportivo Pasto, que intentó imponer su estilo de juego en el estadio Metropolitano, y se llevó el triunfo en el partido de ida de la final de la Liga l-2019. El equipo dirigido por Julio Comesaña se sobrepuso a las dificultades que impuso el rival, logró llevarse un 1-0 para la vuelta y dio el primer paso para conseguir un nuevo título en el fútbol colombiano.



Partiendo de esto, en FUTBOLRED analizamos los puntos altos del ganador de esta final de ida.



El equipo se adaptó al partido



Pasto no es un rival sencillo, se sabe defender y en la primera final del fútbol colombiano, aunque no atacó sí se defendió. Junior se sobrepuso a esto, a las constantes faltas y encontró caminos para abrir el marcador a partir de las sustituciones y los ingresos de Fabián Sambueza y Sebastián Hernández, quienes aportaron mayor dominio y circulación de la pelota.



​Teófilo Gutiérrez y Fabián Sambueza

​

El atacante barranquillero dio muestras de entrega por la camiseta y aunque no pudo anotar, sí fue el primero en defender. Generó peligro sobre el área rival, cortó con falta cuando tuvo que hacerlo y también se encargó de marcar cuando la situación lo ameritaba.



El argentino, que ingresó para el segundo tiempo, le dio más manejo de la pelota a Junior, le permitió acercarse con más claridad al arco rival y partiendo del toque de pelota por el piso, el equipo se sintió mucho más cómodo. El remate que terminó con el gol, luego de golpear el talón de Fuentes, partió de sus pies.



El mediocampo

​

La zona de volantes de Atlético Junior fue clave para que Deportivo Pasto no generara peligro en el arco defendido por Sebastián Viera. Pasto apenas tuvo cuatro remates hacia el pórtico rival, sin embargo, ninguno de ellos fue con dirección a la portería que defendía el arquero uruguayo.