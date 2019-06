El análisis de Comesaña por su Junior y la opinión del férreo Pasto

Julio Comesaña salió contento luego del primer partido de la final de la Liga I-2019 en la que Junior venció a Pasto por 1-0 y aspira de cerca al título.



“A mí no me sorprendió nada de lo que vi esta noche. Fue la repetición de lo que jugaron en la fase regular: fue un 4-5-1 en el que Giraldo fue sobre Cantillo, él intentó jugar en todas partes, pero allá llevaba la sombra. Incluso con el 1-0 todo fue igual. No quería, pero esperaba que nos pasaran las cosas que nos pasaron en el primer tiempo”, comentó el técnico.

Sobre lo hecho por Junior en el terreno de juego, Comesaña explicó que lo hizo así por las ausencias que tenía y por cómo tuvo que sortear las adversidades.

“Tuvimos un equipo sin velocidad porque no está Díaz y Moreno. Terminamos con Hinestroza que o había entrenado en todo el fin de semana. La idea era salir con Sambueza, Teófilo, Rangel e Hinestroza, pero no era fácil. Salimos con un equipo a dar la pelea. Me voy contento con el resultado, pero llegamos en una situación bastante precaria por el plantel. Nosotros no jugamos con ‘enganche’ porque ¿a quién le vamos a lanzar? Nosotros ganamos y había que ganar”, contó el uruguayo.



Sobre la actuación de Pasto, Julio Avelino comentó que esa dura marca fue la que hizo más difícil el encuentro.



“Ellos persiguieron al hombre en el mediocampo y costó bastante hacer circular la pelota. La gente nos empujó y tuvimos las ganas enormes de ganar el partido, pero eso nos hizo jugar apurados e imprecisos. La marca del adversario incomoda mucho. Fue un partido en el que no logramos marcar más goles y nos costó armar bien el juego ofensivo”, explicó

Finalmente, con tres días de descanso antes del juego de vuelta, comentó que su equipo no va a cambiar mucho, solo si recupera los lesionados.



“Fuentes lo hizo bien, pero si está Ditta vuelve a su posición de lateral. Tenemos una dificultad adelante porque tenemos jugadores para otro tipo de juego, pero ¿Cuándo lo vamos a entrenar? Nosotros debemos insistir en nuestro estilo”, finalizó.