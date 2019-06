Junior ganó 1-0 frente a un complicado Deportivo Pasto y se ilusiona

En un partido en el que Junior buscó el resultado desde el primer minuto y Pasto se defendió de buena manera, el equipo tiburón se quedó con la ventaja y dio un paso importante en su búsqueda de revalidar el título del fútbol colombiano, luego de vencer al elenco volcánico por la mínima diferencia.



La primera oportunidad del partido la generó James Sánchez, quien bajó un balón dentro del área antes de los 10 minutos de partido y sacó un fuerte remate que se fue desviado. Posteriormente, luego de un buen desborde por la banda derecha, fue Michael Rangel quien no alcanzó la pelota y Pasto se volvió a salvar.



Pasto, entretanto, cortaba el juego cada vez que podía, intentaba quedarse con la posesión de la pelota, pero perdía rápidamente y no generaba peligro sobre el arco defendido por Sebastián Viera. Con base en ello, el primer remate de los dirigidos por Alexis García se dio a los 20 minutos del primer tiempo, un disparo que se fue desviado y que no tuvo ningún inconveniente para el arquero tiburón.



Jown Cardona fue el que más insistió en llevar la pelota a la mitad de cancha en la que defendía Junior, sin embargo, los tiburones eran los que generaban más fútbol, pese a que durante gran parte de los primeros 45 minutos cayeron en el juego cortado y sin mayores acciones de peligro, que impusieron los pastusos y con el que concluyó el primer tiempo.



La segunda parte arrancó con una variante que fue definitiva: Fabián Sambueza ingresó por Michael Rangel para ofrecer variantes creativas y el equipo dirigido por Julio Comesaña siguió mostrando ímpetu en la búsqueda y control de la pelota, buscando el arco rival cada vez que tenía la pelota y demostrando sus ganas de conseguir un resultado favorable.



Y luego de tanta insistencia el gol llegó a los 20 minutos de la segunda parte, luego de un centro y una serie de rebotes, el balón cayó a los pies de Sambueza, quien impactó de manera fuertísima en dirección al arco y luego de un toque en el talón de Fuentes, quien se encontraba en el suelo, la pelota terminó entrando, pues el arquero Volpi no pudo detener la pelota luego del desvío.



Junior festejó a rabiar el tanto y cinco minutos más tarde intentó nuevamente a través de Teo Gutiérrez, pero esta vez el arquero sí pudo detener su remate y evitó la segunda conquista.



Tras estas dos emociones el partido volvió a la misma dinámica, con Junior controlando el balón y Pasto cortando el juego. La visita, pese a los cambios, no llegó al área rival, no pudo generar peligro y se llevó una derrota corta para la vuelta, que aún no se sabe dónde se disputará pero en la que sí tendrán que jugar mejor si esperan remontar este resultado.