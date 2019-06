Pasto eligió su fortaleza: la sede para jugar la final contra Junior

Jorge Enrique Vélez presenció en Barranquilla la final de la Liga entre Junior y Pasto, encuentro que finalizó 1-0 a favor del tiburón, una ventaja corta para el partido de vuelta, que oficialmente no tiene sede.

Sin embargo, el técnico de la Dimayor comentó que el presidente del Pasto, Óscar Casabón, le comunicó a que enviarán una propuesta para que el encuentro se disputará en Bogotá.

"El presidente de Pasto me manifestó verbalmente que la sede iba a ser Bogotá, pero no lo tengo por escrito todavía. Me dijo que al término de la primera final, me enviará la propuesta de la sede", dijo Vélez.

El presidente de la máxima entidad del fútbol colombiano resaltó que el cambio se dio porque si el partido se llega ir a penaltis ya no habría luz natural y el estadio no cuenta con una óptima iluminación.

Así, la Dimayor solo espera la comunicación oficial del cuadro volcánico para ellos comunicarlo al público. En Bogotá está el estadio Metropolitano de Techo y El Campín, este último con una capacidad mayor.