América, a corregir contra Envigado para recuperar el terreno perdido

Después del empate 0-0 el pasado jueves ante Santa Fe en el Pascual Guerrero, América de Cali visitará este domingo (6:00 p.m.) al Envigado por la octava fecha de la Liga Águila I-2019 con la intención de recuperar los puntos perdidos.



El técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro quedó intranquilo por la actuación de sus laterales y volantes de enganche, línea en la que también perdió a Daniel Buitrago por expulsión. Las lesiones de Héctor Quiñones y Cristian Flórez han mermado las posibilidades por el costado izquierdo de la defensa, mientras que Jonathan Pérez no ha podido consolidarse por la derecha, factor que prácticamente obligaría a pensar en el juvenil Cristian Hinestroza inicialmente y quedar a la expectativa de la inscripción de Santiago Roa para mediados de marzo.



Castro afirmó en la rueda de prensa que hablaría con Pérez en Cascajal para escuchar su versión y así tomar una decisión sobre su permanencia en la formación titular. Por lo que se trabajó en la práctica sabatina se supo es que tendrá en cuenta a Hinestroza mientras que para fortalecer la contención Luis Alejandro Paz tomaría el puesto de Cristian Álvarez, de bajo nivel ante Santa Fe.



En el esquema de ‘Pecoso’ la función de los laterales es vital para producir volumen ofensivo junto a los volantes de armado, sumándose a Fernando Aristeguieta y Kevin Viveros. Lo preocupante es que si bien en otros partidos todo salió bien, agregando el juego aéreo, contra el cuadro ‘cardenal’ se mermó en generación de jugadas ofensivas.



Los ‘diablos’ terminaron confundidos con la marca férrea y fogosidad del ‘león’, típica en su técnico cuando fue jugador, y lo peor es que no pudo reinventarse para convertir en el pórtico de Giovanni Banguera. Se espera la oficialización del grupo de viajeros este sábado.



América suma 14 puntos en la cuarta casilla y por lo menos hasta esta jornada no ve amenazada su continuidad entre los ocho, pase lo que pase en el Polideportivo Sur.



En cuanto a Envigado, que viene de igualar 0-0 con Junior en Barranquilla, se conoce la calidad de su técnico, la juventud de su plantilla y el buen fútbol que practica, por lo que se debe tener cuidado en el bloque medular y en la parte posterior.



El único que le ha podido hacer un gol a Envigado en condición de local este semestre ha sido Juan David Pérez, en el minuto 31 del segundo tiempo. Con esta anotación Millonarios venció 0-1 a los naranjas en la primera fecha de la Liga.



Hasta el día de hoy Envigado ha perdido dos compromisos, el que ya se mencionó frente a Millos y otro contra Tolima, en Ibagué. Ha empatado cuatro veces y ha logrado una victoria, en el Parque Estadio, frente a Alianza Petrolera.



“Muy contento porque con mi actuación ayudé a mi equipo para que se trajera un punto muy valioso en condición de visitante ante un gran rival, estamos optimistas, con alegría y tenemos las mejores expectativas para recibir al América este domingo en nuestro estadio. Esperamos frenar a Aristeguieta”, expresó Jefferson Martínez.

Alineaciones probable



Envigado: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Carlos Terán, Francisco Báez y Santiago Jiménez; George Saunders, Jairo Palomino, Juan Mosquera y Nicolás Giraldo; Neyder Moreno y Michael Gómez.

D.T.: Eduardo Lara.



América: Carlos Bejarano; Cristian Hinestroza, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando Castro



Estadio: Polideportivo Sur



Hora: 6:00 p.m.



TV: WIN Sports



