Muy claro Camacho: los responsables y lo que viene para Millonarios

Luego del fracaso que vivió Millonarios tras la eliminación en la Liga II-2019, el presidente del equipo azul, Enrique Camacho, habló por primera vez sobre los responsables de la mala campaña, la salida de Jorge Luis Pinto y lo que viene para el cuadro embajador en el 2020.

En dialogo con el 'Alargue', el directivo del equipo azul y blanco habló sobre la salida del entrenador Pinto tras la renuncia de este, presentada luego de la eliminación en la Liga. Contó que la relación acabo en buenos términos y que la decisión del santandereano fue aceptada y considerada como acertada por la junta directiva.



“Nosotros somos una corporación, evaluamos la continuidad de Pinto y pensamos que esa era la decisión correcta”, dijo Camacho sobre la renuncia del exentrenador de la selección de Costa Rica.

Sobre las razones del fracaso fue muy claro, afirmando que se cometieron errores desde todas las partes involucradas en el funcionamiento de Millonarios, pero resaltó la responsabilidad de los jugadores y desidia de los últimos siete partidos, que llevaron al equipo a la eliminación.



“Cometimos errores y hay responsabilidad de los jugadores. Lo que pasó en los últimos partidos fue inaceptable, el equipo perdió el ímpetu que tiene que tener una marca como Millonarios", dijo el presidente de los embajadores.

Además, también habló de la conformación del equipo para el segundo semestre del año y como fueron escogidos los jugadores, indicando que todos los refuerzos pasaron por la estricta revisión de Pinto.



“Todos los jugadores que llegaron fueron analizados y evaluados por Jorge Luis Pinto. Queríamos tener un arquero como Jefferson Martínez ante las convocatorias de Wuilker con la Selección de Venezuela”, mencionó sobre los refuerzos para la Liga II-2019.

Sobre los rumores que señalaban que el entrenador colombiano tuvo problemas con la plantilla de Millonarios, también fue tajante al asegurar que siempre existió una relación respetuosa y que el ambiente de trabajo siempre fue idóneo para la búsqueda de los objetivos.



“La relación de Pinto con los jugadores era seria, respetuosa y el ambiente de trabajo fue bueno", señaló el directivo azul.

Camacho dijo sobre el nuevo timonel azul que “hay que manejar con prudencia el técnico que llegue al club, buscamos un entrenador con liderazgo, que entienda lo que significa Millonarios”.



También habló del tema de los refuerzos del 2020, tema en el cual fue claro en señalar, que al igual que con la elección del entrenador, no se apresurarán para no cometer errores en la conformación del nuevo grupo. No obstante, también fue claro que el nuevo técnico deberá tener en cuenta las divisiones inferiores.



“Tenemos que manejar el tema de los refuerzos cuando llegue el nuevo entrenador y además queremos que tenga en cuenta los jugadores de las inferiores”, aseguró.

Al igual que el tema de los refuerzos, Camacho fue claro en asegurar que las salidas de los jugadores también dependerán del nuevo técnico para el 2020. Sin embargo, aclaró que el próximo martes se adelantará una reunión para tomar decisiones sobre varios temas que se están analizando, entre ellos, la continuidad de Noberto Peluffo como director deportivo del club.



“Vamos a tener una reunión y sobre eso se tomarán las decisiones como la continuidad de Norberto Peluffo y otros temas”, aseguró el presidente de Millonarios.

Finalmente, se confirmó que el plantel azul saldrá a vacaciones el próximo 25 de noviembre y que para esa fecha la junta directiva espera tener confirmado el nombre del nuevo entrenador y haber fijado el rumbo para el 2020, año en el que Millonarios deberá recuperar la fe de su hinchada con títulos y buen fútbol.