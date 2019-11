¿Todos contra Millonarios? Clasificados lucharán para sacarlo de Copa

Según el reglamento de la Liga I y II del 2019 Colombia tiene cuatro cupos a la Copa Libertadores del 2020: lo obtendrán los campeones de Liga en cada semestre, el ganador de la Copa Colombia y el mejor equipo de la Reclasificación que no haya obtenido su derecho por las vías mencionadas. Es por esto que antes de comenzar los cuadrangulares Millonarios tiene ese cupo como el mejor del año. ¿Qué debe pasar para que el cuadro azul mantenga ese cupo a la máxima competición de clubes del continente?

Un milagro sería lo único que salvaría a Millonarios para mantener su cupo por Reclasificación, pues actualmente tiene 78 puntos (los mismos del Junior que ya no entra en esta disputa pues ganó el cupo como campeón de la Liga I). El cuadro azul presenta una diferencia de gol de +14.

Los inmediatos perseguidores de Millonarios tienen 76 puntos: el Tolima (+22) y América (+11). Después está el Cali, con 71 (+11) y Nacional, con 70 puntos (+14). Todos están clasificados a cuadrangulares y todos los puntos sumados allí cuentan, por lo que el club bogotano deberá esperar.

¿Qué debe pasar para que Millonarios no pierda el cupo?



- Que el Tolima sume máximo un punto (que no pase de los 77 puntos) pues con 78 le favorecería su mejor diferencia de gol, por lo que le quitaría el cupo a Millonarios.



- Que el América de Cali haga una pésima campaña y que sume máximo dos puntos en los cuadrangulares. Así, incluso llegando a 78 puntos no lo supera al cuadro azul porque tiene una diferencia de gol de +11 y Millonarios de +14.



- Que el Cali sume máximo siete puntos y que si consigue victorias no sean por marcadores abultados. Así, si llegara a los 78 puntos el cuadro azul lo superaría por mejor diferencia de gol.



- Que el Atlético Nacional no sume más de siete puntos, pues con 78 lo desplazaría con su mejor diferencia de gol.



- Cabe anotar que todo esto debería darse al tiempo: una posibilidad no excluye a la otra.

Otras posibilidades para que Millonarios mantenga su cupo a la Libertadores 2020



- Si uno de esos cuatro equipos lo supera en la Reclasificación, Millonarios debe hacerle fuerza para salga campeón de la Liga II.



- Que el Deportivo Cali gane la Copa Colombia: a cuadro bogotano le favorecería pues así obtiene el cupo por la otra vía que ofrece el reglamento.



- Que el Junior vuelva a quedar campeón, así los otros dos cupos se darían por reclasificación y Millonarios tendría una nueva opción, siempre y cuando no sea superado por más de uno de los cuatro perseguidores en esa clasificación.

Lo que dice el reglamento de la Liga sobre los cupos a Libertadores



Artículo 16. COPA LIBERTADORES AÑO 2020:



Participarán en representación de Colombia en la COPA LIBERTADORES del año 2020, el club campeón de la LIGA AGUILA I 2019 (Colombia No 1) y el club campeón de la LIGA AGUILA II 2019 (Colombia No 2).



Igualmente, lo hará el club que sin ser campeón de la Liga Aguila I 2019 o Liga Aguila II 2019, ocupe la mejor posición en la tabla de Reclasificación total del año 2019 (Colombia No 3).



El último cupo (Colombia No 4) lo obtendrá el club campeón de la COPA AGUILA 2019.



Parágrafo 1: en caso que el Campeón de la LIGA AGUILA II 2019 ya haya obtenido este derecho en la LIGA AGUILA I 2019, los cupos a COPA LIBERTADORES Colombia Nº 2 y Nº 3 serán otorgados a los clubes que ocupen respectivamente las mejores posiciones en la tabla total de reclasificación del año 2019.

¿Y el cupo a la Copa Sudamericana?



Para esta competición de Conmebol Millonarios tiene su cupo asegurado, pues Colombia tiene derecho a cuatro cupos y todos se adquieren por el acumulado del año, es decir, por Reclasificación. En este aspecto, si Millonarios fuera superado por Tolima, América, Cali y Nacional, el equipo azul es inalcanzable para el Pasto (70 puntos y eliminado), Medellín (59 puntos), Cúcuta Deportivo (59 puntos).

Lo que dice el reglamento



Artículo 17: COPA SUDAMERICANA AÑO 2020:

Participarán en representación de Colombia en la COPA SUDAMERICANA del año 2020 como Colombia No 1, No 2, No 3 y No 4 los clubes que ocupen la mejor posición en la tabla de Reclasificación total del año y no hayan obtenido cupo a la Copa Libertadores. Para tal efecto se sumarán todos los puntos obtenidos por los clubes en los Campeonatos LIGA AGUILA I y LIGA AGUILA II en todas sus fases.