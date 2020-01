En vivo: siga acá el partido entre Millonarios y América en El Campín

Min. 35: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA! Juan David Pérez encaró de izquierda al centro, remató con potencia, el balón le quedó a Luciano Ospina y luego de enredarse se lo dio a Adrián Ramos, quien demostró toda su inteligencia y frialdad para rematar y anotar el 1-0.







Min. 34: primer cambio en América. Sale Daniel Quiñones del campo por lesión y entró Juan Pablo Zuluaga.



Min. 30: Elíser Quiñones estrelló el balón en el palo y en el rebote le quedó a Juan Camilo Salazar, quien no logró rematar con potencia. Más cerca Millonarios de adelantarse en el marcador.



Min. 28: Buena jugada en colectivo de América que le quedó en los pies a Yesus Cabrera, pero no logró definir.



Min. 20: Silva mandó un balón en profundidad al que bien le llegó Cristian Arango, quien recibió el esférico y remató con izquierda, pero sin dirección. Al final fue tiro de esquina, pero en esta acción no hubo peligro.



Min. 11: Óscar Barreto recibe la primera tarjeta amarilla del partido.



Min. 5: partido peleado en la mitad del campo. Ninguno de los dos equipos se saca ventaja.



6:10 p.m. Ahora sí comenzó el partido entre Millonarios y América, por la final del Torneo ESPN. Buen partido en El Campín.



6:00 p.m.: aunque el juego estaba pactado para las 6 de la tarde, aún no ha comenzado.



Millonarios y América llegan esta domingo al estadio El Campín con la ilusión de darle tranquilidad a sus hinchadas, al lograr el título del Torneo ESPN y ganar una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del FPC.

📋⚽ Este es nuestro once inicial para disputar la final del Torneo ESPN 2020 contra Millonarios. 🇦🇹#PretemporadaEscarlata #TorneoESPN pic.twitter.com/lgGIs4UR9b — América de Cali (@AmericadeCali) January 19, 2020

FORMACIÓN TITULAR DE AMÉRICA

🚍👹 ¡Llegamos a El Campín! Esta noche buscaremos quedarnos con el título del Torneo ESPN 2020. 🇦🇹 #PretemporadaEscarlata #TorneoESPN pic.twitter.com/oJDIDEeQHL — América de Cali (@AmericadeCali) January 19, 2020

FORMACIÓN TITULAR DE MILLONARIOS

¡AMÉRICA LLEGA AL ESTADIO EL CAMPÍN! La hinchada escarlata también acudió a la entrada del estadio para saludar a sus jugadores.

¡Ya estamos en El Campín para la Final del #TorneoESPN de pretemporada! 😁🏟🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/tZLMLdTGYq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 19, 2020

⚽💙Millonarios, un sentimiento. Así fue recibido el equipo



🎥 @Familia_Azul pic.twitter.com/kwgbaVPkY4 — Millonarios FC (@InformacionMFC) January 19, 2020

¡MILLONARIOS LLEGA AL ESTADIO EL CAMPÍN! La hinchada embajadora recibe al equipo con banderas y bombas de humo.