Brayan Fernández carga la bandera del fútbol antioqueño en la eLiga

Desde el primer partido, el equipo del oriente antioqueño comenzó a destacarse en la eLiga Dimayor, de los seis partidos disputados, cinco victorias son las que ha marcado 21 goles y en los últimos dos juegos, anotó 15 y mantuvo su arco en cero.

“Estoy feliz porque en los últimos partidos me ha salido todo, el nivel ha sido alto y los rivales cada vez son más duros, espero seguir mostrando este nivel en la semifinal y avanzar a la final y así ser campeón”, destacó Fernández.



Con siete goles, Brayan no solo maneja el equipo, sino que también lidera con su avatar la tabla de artilleros. “En el FIFA y en la vida real estoy haciendo goles y espero seguir marcándolos. Estoy contento, los partidos han sido muy duros, he tenido una gran actuación y espero seguir destacándome”, indicó.



Además de Fernández, Aldo Leao Ramírez, Anthony Uribe, Jáder Obrian, Giovanny Martínez y Jonny Mosquera son los anotadores ‘dorados’. Contra Deportivo Cali en los cuartos de final, Brayan realizó 17 pases totales, con una precisión del 83 por ciento, creó ocho opciones, de las cuales marcó tres, hizo cinco remates a portería y efectuó una asistencia.



En cuanto al rival en la semifinal, Jaguares de Córdoba, Fernández expresó que “somos un equipo que nos la hemos creído, tenemos buenos jugadores, espero que la gente de Rionegro se sienta orgullosa de esta participación y espero que sigamos avanzando”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8