Panorama que se avizora en América con la incertidumbre de su economía

Mutismo total. Solo conjeturas. Esa es la actualidad en América de Cali, mientras el reloj avanza implacable hacia junio, mes de las grandes definiciones en materia contractual y continuidad de buena parte de su plantel, incluidos cuerpo técnico y jugadores más representativos.



El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, anunció el inicio de los entrenamientos individuales en el fútbol colombiano para el 8 del próximo mes -en 13 días-, noticia que debería ayudar a acelerar la toma de decisiones entre los directivos rojos.

Sin embargo, las consecuencias de la inactividad por el covid-19 se han sentido bastante y el campeón colombiano hace rato anunció que sus arcas están muy débiles para poder hacer uso de opciones de compra, así como mantener altos salarios. De hecho, la tarea de llegar a un acuerdo en ese aspecto se está haciendo de forma individual y aún no se resuelve el futuro de todos los actuales miembros del grupo profesional.



El vínculo de su timonel, Alexandre Guimaraes, vence a mediados de junio y hasta ahora ninguna de las partes ha oficializado que hubo luz verde para ampliarlo. Para los aficionados sería algo lamentable, ya que fue el encargado de conseguir un nuevo título para el club después de 11 años. El entrenador de origen brasileño sigue en Costa Rica a la espera de un guiño para retornar.



También es una incógnita cumplir con las opciones de compra que están pendientes por Michael Rangel y Matías Pisano. Los derechos federativos del primero pertenecen en un 70% al Junior y el 30% restante a Nacional.



Lo claro es que si América no tiene el dinero, que supera el millón de dólares, tendría que hacer otro tipo de negociación con ambos conjuntos, porque de lo contrario, el atacante tendrá que regresar a Barranquilla.



Entre tanto, el caso de Pisano es parecido, no obstante que el extremo argentino interesa a Universidad Católica, rival de los ‘diablos’ en Copa Libertadores y al que le marcó un gol en la victoria 1-2 del último partido antes de suspenderse la Copa Libertadores.



Para completar, el equipo recibió una multa de 5 millones de dólares de parte de la Conmebol por los desmanes de los hinchas Santiago de Chile en el partido de Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Ese recurso saldrá de lo que la entidad les debe pagar a los clubes participantes.



En medio de tanta incertidumbre aparecieron también dos posibilidades de tener ingresos: transferencias de Duván Vergara y Carlos José Sierra, a equipos de Europa, Estados Unidos o México. Todo dependerá de que las ofertas satisfagan lo que pide el máximo accionista, Tulio Gómez.



Al margen de todo, los directivos no se quedan quietos y han analizado que este ‘momento de efervescencia y calor’ podría caer bien para mostrar a varios de los talentos menores de 22 años –Juan Diego Nieva, Kevin Andrade, Juan Camilo Mesa, Juan Daniel Cifuentes, Santiago Moreno, Émerson Batalla– y a quienes llegaron de otros clubes sin tener mayor presencia hasta el momento, como John Arias y Juan David Pérez.



Lo que sí parece cantado son las salidas del lateral derecho Juan Pablo Zuluaga y el lateral izquierdo Héctor Quiñones, quienes no son tenidos en cuenta en la formación titular hace mucho tiempo, uno porque no pudo adaptarse y el otro de muy buena condición, pero afectado por sus continuas lesiones.



De otro lado, el volante Luis Sánchez regresó en un vuelo humanitario desde Francia, donde estaba desde agosto del año pasado con el Saint Etienne, y una vez llegue de Bogotá se unirá a trabajos con el grupo. En la temporada de 2019 tuvo buenos partidos con la plantilla profesional.



Seguramente con la cercanía de junio habrá una voz directiva que le oficialice a la afición escarlata lo que va a pasar en el actual campeón de Colombia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces