‘Las noticias se concretan cuando se firman contratos’: Juan D. Pérez

Siete son los jugadores presentados oficialmente en Atlético Nacional: Neyder Moreno, Alberto ‘Tino’ Costa, Jarlan Barrera, Patricio Cucchi, Daniel Muñoz y Baldomero Perlaza. Sumada la renovación de Daniel Bocanegra, el equipo ‘verdolaga’ sigue dando mucho qué hablar en este mercado de pases y uno de sus artífices ha sido Juan David Pérez, presidente del equipo, quien sigue trabajando para buscar más jugadores de cara a componer una nómina competitiva que vaya por la Liga II-2019 y la Copa Colombia.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para traer siete jugadores, sumada a la renovación de Daniel Bocanegra, la llegada de varios juveniles que enriquecen el primer equipo. El objetivo es ser competitivos. Este sábado vieron a Juan David Cabal y Alexis Estupiñán, son jugadores de categorías juveniles que van sumando poco a poco. Queremos lograr a fin de año que varios de estos juveniles sean realidades”, destacó Pérez.



Sobre la supuesta demanda que interpondría Gimnasia de Mendoza contra Nacional en el caso de Patricio Cucchi, el dirigente aclaró que “en los últimos 18 meses, de Nacional se fueron Franco Armani y Jorman Campuzano, jugadores cuyos otros clubes vinieron y pagaron la cláusula de rescisión. En este caso, Nacional ejerció la cláusula de rescisión por Patricio Cucchi y no hay nada más que decir. No tenemos mayor información, salvo la que anda circulando en los medios de comunicación”.



Finalmente, reveló detalles sobre la negociación con Baldomero Perlaza y cómo se estaba retrasando aún cuando se conoció que había contactos desde hace varias semanas. “Hace 10 días no habíamos iniciado conversaciones con Baldomero (Perlaza), apenas llegó el miércoles a Medellín, el jueves hizo los exámenes médicos, ayer firmó y hoy lo presentamos. Había facilidades por parte del jugador para llegar acá, pero hay protocolos que no se pueden saltar. Correr más es imposible. Las noticias sólo se concretan cuando se firman los contratos, cuando salen en las redes sociales. El último que firmó Baldomero fue este sábado a las 2:00 p.m.”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín