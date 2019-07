En la vuelta de Osorio, Nacional y Lanús no se sacaron ventajas

Atlético Nacional igualó sin goles con Lanús de Argentina en partido amistoso disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los ‘verdolagas’ se mostraron frente a su afición y aunque lo intentaron, no resolvieron la férrea defensa del equipo argentino.



La primera mitad fue de estudios en ambos rivales, Nacional comenzó dominando la pelota y las acciones de juego sobre un Lanús que realizaba su primer partido amistoso de pretemporada. Los ‘verdolagas’ asomaron al arco de Agustín Rossi, mediante una jugada colectiva donde se juntó Vladimir Hernández, Pablo Ceppelini y Juan Pablo Ramírez, este último no pudo definir.



Hernán Barcos seguía jugando más como media punta que como centro delantero. Sin embargo, generó un par de llegadas que le faltaron ser más precisas, pero no lo dejó de insistir cuando estuvo en la cancha.



A medida que avanzaban los minutos, la visita se mostraba más cómodo recuperando la posesión de la pelota. Aunque no pasaba con ella por más de tres cuartos de la cancha.



Fruto del desespero de ambos equipos, recurrieron a la pierna fuerte, aunque de ideas futbolísticas no se mostró mucho. Pocas opciones, con trámite de que estos equipos siguen en pretemporada.



En la etapa complementaria, al minuto 13, Pablo Ceppelini con un remate al palo, fue la primera llegada clara del equipo ‘verdolaga’. Ambos equipos realizaron muchas variantes, pero el juego no cambió. Por momentos Nacional fue más incisivo, mientras que Lanús aguantaba el aluvión ofensivo con criterio y orden defensivo.



Al final, los ánimos se volvieron a caldear y tanto ‘granates’ como ‘verdolagas’ se fueron al camerino con empate sin goles y un expulsado por bando.

Lanús continuará su preparación en Argentina de cara a la Superliga, mientras que Nacional comenzará la Liga II-2019, cuando visite el próximo sábado 13 de julio, en Manizales al Once Caldas de Manizales.



Síntesis

​

Nacional 0-0 Lanús

​

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Cristian Moya, Alexis Henríquez, Juan David Cabal; Alberto Costa, Juan Pablo Ramírez, Pablo Ceppelini; Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



Cambios: Aldair Quintana por José Cuadrado (1 ST), Sebastián Yabur por Daniel Muñoz (1 ST), Andrés Reyes por Cristian Moya (1 ST), Patricio Cucchi por Hernán Barcos (1 ST), Neyder Moreno por Juan Pablo Ramírez (1 ST), Sebastián Gómez por Pablo Ceppelini (18 ST), Yerson Candelo por Vladimir Hernández (18 ST), Alexis Estupiñán por Alexis Henríquez (19 ST), Andrés Perea por Jarlan Barrera (23 ST), Yilmar Velázquez por Alberto Costa (28 ST), Cristian Blanco por Juan David Cabal (38 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Lanús: Agustín Rossi; Gabriel Carrasco, Tiago Pagnussat, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Facundo Quignon, Lucas Vera, Damián Moreno; José Luis Sinisterra, José Sand, Lautaro Acosta.



Cambios: Pablo Martínez por José Luis Sinisterra (22 ST), Tomás Belmonte por Facundo Quignon (22 ST), Guillermo Acosta por Lucas Vera (22 ST), Gastón Lodico por Marcelino Moreno (22 ST), Rolando García Guerreño por Tiago Pagnussat (27 ST), Ezequiel Muñoz por Lautaro Acosta (27 ST), Darío Cáceres por Nicolás Pasquini (27 ST), Leonel Di Plácido por Gabriel Carrasco (27 ST), Matías Donato por José Sand (36 ST), Lautaro Morales por Agustín Rossi (36 ST).



D.T.: Luis Zubeldía.

Goles: no hubo.

Amonestados: Cristian Moya (29 PT), Yilmar Velásquez (34 ST) en Atlético Nacional, Lautaro Acosta (27 PT), Facundo Quignon (44 PT) en Lanús.

Expulsados: Yilmar Velázquez (45+2 ST) en Atlético Nacional. Guillermo Acosta (45+2 ST) en Lanús.

Árbitro: Jorge Tavares.

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 18.122 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín