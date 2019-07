Santa Fe se pone a punto y así será su calendario de la Liga II-2019

Santa Fe se prepara para el inicio de la segunda temporada del 2019 y busca recomponer el rumbo para mejorar la imagen que dejó en el primer semestre. El conjunto cardenal empezará el torneo este domingo 14 de julio contra Pasto.



El club bogotano tiene definido su calendario, aunque las fechas podrían variar y solamente se conoce, hasta el momento, la hora de la primera fecha de la Liga.

Así es el calendario de Santa Fe:

Fecha 1



14 de julio

Pasto vs. Santa Fe

3:15 p.m.



Fecha 2



21/22 de julio

Cúcuta vs. Santa Fe



Fecha 3



28/29 de julio

Santa Fe vs. Alianza Petrolera



Fecha 4



4/5 de agosto

Tolima vs. Santa Fe



Fecha 5



11/12 de agosto

Santa Fe vs. Patriotas



Fecha 6



18/19 de agosto

Junior vs. Santa Fe



Fecha 7



21/22 de agosto

Santa Fe vs. América de Cali



Fecha 8



25/26 de agosto

Rionegro vs. Santa Fe



Fecha 9



1/2 de septiembre

Santa Fe vs. Medellín



Fecha 10



8/9 septiembre

Santa Fe vs. Millonarios



Fecha 11



15/16 de septiembre

Once Caldas vs. Santa Fe



Fecha 12



22/23 de septiembre

Santa Fe vs. Envigado



Fecha 13



29/30 de septiembre

Envigado vs. Santa Fe



Fecha 14



2/3 de octubre

Santa Fe vs. Bucaramanga



Fecha 15



6/7 de octubre

La Equidad vs. Santa Fe



Fecha 16



9/10 de octubre

Santa Fe vs. Huila



Fecha 17



13/14 de octubre

Cali vs. Santa Fe



Fecha 18



20/21 de octubre

Santa Fe vs. Unión Magdalena



Fecha 19



23/24 de octubre

Millonarios vs. Santa Fe



Fecha 20



3/4 de noviembre

Santa Fe vs. Atlético Nacional.