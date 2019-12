¿Aprobado? El que sería el primer refuerzo de Millonarios para el 2020

El jugador de Independiente Medellín, Elvis Perlaza, aseguró que conoce el interés de Millonarios para contratar sus servicios a pedido del nuevo entrenador azul, Alberto Gamero. Además, contó que ya tuvo contacto con el samario para poder llegar a la capital de la república.

En dialogo con el programa radial 'Los Dueños del Balón', Perlaza sostuvo que llegar a Millonarios sería una linda oportunidad para mostrar su evolución en el cuadro azul, junto a un técnico con el que ya tuvo la oportunidad de trabajar.



“Sé del interés de Millonarios. El profe Alberto Gamero me lo manifestó y bueno, sería una linda oportunidad para mí ya que lo conozco, ya que he trabajado con él. Con el rendimiento que me he mantenido y el crecimiento que he tenido sería lindo", contó.

El lateral derecho también se animó a contar que le quedan seis meses de contrato con el equipo antioqueño, algo que no sería impedimento en una posible negociación entre los clubes, pues también es el dueño de sus derechos deportivos.



“Yo tengo contrato con Medellín hasta mitad de año. Me quedan seis meses apenas. Los derechos deportivos son míos. El técnico Bobadilla me manifestó que quiere contar conmigo, pero uno siempre trata de mejorar y para eso se prepara uno. Así que esperando a ver qué pasa", afirmó el exjugador de Atlético Huila.

Finalmente, dijo que tiene el deseo de mostrar todo lo que puede dar a un equipo como Millonarios, por el que ya pasó en el año 2010 y no tuvo su mejor rendimiento. A parte de el deseo de revancha, el jugador se mostró entusiasmado por la posibilidad de volver al embajador.



“Primero trato de pensar en mi familia, donde se sienta cómoda y tenga estabilidad. La verdad me encantaría. Ya estuve en Millonarios pero no fue muy bueno el paso. Ahora, en cambio, sería una bonita oportunidad volver y trabajar con el profe, una persona que me ayudó mucho en mis inicios", concluyó.

Por ahora, Alberto Gamero y las directivas de Millonarios siguen trabajando el la conformación del equipo para un exigente 2020, luego del fracaso que resultó el 2019. El samario se sumará a los entrenamientos azules este lunes, cuando regrese a Bogotá.