'Ser de América es 'una chimba': ¿dudan que el ídolo quiere quedarse? 

Duván Vergara es uno de los referentes de la exitosa campaña que tien al América en la final de la Liga II, contra Atlético Junior.

El jugador, que está cedido en el club escarlata por el Rosario Central de Argentina, ha dicho hasta el cansancio que quiere seguir en la nómina del club vallecaucano, aunque entiende que as condiciones económicas no son sencillas.



¿Cuál es el obstáculo? Que para el equipo argentino, con el 80 por ciento de los derechos deportivos del jugador, su costo es de 1,8 millones de dólares, una cifra lejana para las opciones de América.



Pero, con la clasificación a Copa Libertadores asegurada, la opción puede no ser del todo descabellada. Si se requiere algún esfuerzo del deportista es casi seguro que lo hará pues, como dijo antes y después de asegurar el cupo a la final, su compromiso es total. ¿Dudas? Las despejó este jueves en el Pascual Guerrero, cuando declaró: "ser de América es 'una chimba'".





"Ser de América es una chimba" Duvan Vergara pic.twitter.com/dnfUHvi8aK — Gabriel Orozco (@GaboEnLaRed) November 29, 2019

Ahora la pelota está en la cancha de los directivos, que en el pasado descartaron el gran esfuerzo que se requiere, pero hoy se lo plantean como una posibilidad.



"Recientemente, el máximo accionista del América aseguró: "Vergara llegó a préstamo con un valor de compra en enero y otro en diciembre. Rosario nos hizo una la oferta para hacer la compra antes. Vamos a hacer el esfuerzo porque Vergara es un jugador que nos ha aportado mucho”, aseguró Tulio Gómez en declaraciones a la prensa caleña.