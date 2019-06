El futuro de Wilker Fariñez: 'con Barcelona no hay nada en la mesa'

Wilker Fariñez se exige a fondo con al Selección de Venezuela pero a su alrededor se sigue hablando de su prometedor futuro.

En entrevista con el programa KickOff del canal Win, Luis Fariñez, padre del arquero, dijo que su única certeza en este momento es un año más en Millonarios.



"Yo por lo que he escuchado y los contactos con el agente, es que con Barcelona no hay nada en la mesa, solo son rumores", dijo sobre el posible interés del que se habló hace un par de meses.



La única certeza, para felicidad de los hinchas, tiene color azul: "Wilker tiene contrato hasta 2020 en Millonarios, está tranquilo. Una vez termine la Copa América vuelve al club. Obviamente todo futbolista trabaja para estar en Europa, pero hoy estamos contentos en Bogotá y felices con la hinchada", añadió el padre de la gran figura que tiene el equipo de Jorge Luis Pinto.





Ese cambio, en todo caso, debe beneficiar al equipo azul: "Millonarios fue el que apostó por él y merece beneficiarse en una negociación. Darle la titularidad desde el primer día, sacando al arquero que fue campeón, Millonarios se merece lo mejor", añadió.



¿En qué Liga ve a su hijo en el futuro? "A Wilker le gusta mucho la Premier League", dijo.



Luis Fariñez celebró que aún su hijo pueda seguir en un equipo donde su crecimiento profesional ha sido notable: "Lo que ha aprendido Wilker en Millonarios personal y profesionalmente es impresionante. Ha crecido como en un 80 por ciento gracias a la confianza y la responsabilidad que le han dado en el club. Wilker con 20 años y llegar a un club tan grande, lo ha tomado con mucho cariño, amor a la camiseta y mucha responsabilidad", dijo.



Don Luis habló de la eliminación del equipo en Millonarios: "Él es muy maduro, sabe dividir las cosas (club y selección), él lo lleva bien pero a mí me dolió mucho que lucharan tanto y no pudieran ser campeones, él estaba seguro de pasar a la final con sus compañeros, pero tenía que sumarse a la Selección, le extendieron el permiso todo lo que se pudo pero ya era fecha FIFA, había que empezar la preparación de Copa América, él es un profesional y aceptó la decisión".







El padre del portero venezolano, quien también fue arquero de Estudiantes de Mérida ('no llegué a selección porque me tocó la época con Dudamel", dijo), contó que cuando sale en Bogotá con su hijo para el tráfico pues la gente se baja de los carros para pedirle fotos, que mide 1,82m y no menos como se ha dicho, que de niño jugó en muchas posiciones y siempre fue figura, que su mejor amigo en Millonarios es David Macalister Silva y que su hijo sí tiene tocayo: "Yo quería llamarlo Wender, que es un nombre distinto. pero el día que la mamá lo registró yo no estaba y mi Wender se llamó Wilker, que así se llama un amigo mío".