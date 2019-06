Ovelar, candente: el duro mensaje por los viejos rumores de su esposa

Roberto Ovelar se despidió de Millonarios luego de un año y medio y un título de Superliga que lo dejó como gran protagonista contra Nacional.

“Llegamos a un acuerdo con Millonarios y ahora vuelvo a mi país luego de casi doce años. Conversé con mi familia y no fue fácil. Hubo sentimientos encontrados por el cariño que hay por la gente de aquí. Tomé una decisión y Millonarios aceptó sin problema”, dijo el delantero paraguayo en diálogo con el Alargue, de Caracol Radio.



Ovelar no tiene más que agradecimientos por el club embajador a pesar de las duras críticas que tuvo que soportar en los últimos meses.

“Yo estoy agradecido con Millonarios por los buenos momentos. Siempre fui profesional y di lo mejor de mí. Dejó muchos amigos y al pueblo colombiano que siempre me tendió una mano durante mi estadía. La gente en las redes sociales no tiene sensibilidad porque el fútbol es muy emocional. Yo intento que mis hijas no tengan redes sociales porque es impresionante como insultan”, añadió.



Y es que en Colombia representó la camiseta de dos históricos. Además del azul también dejó sus goles en Junior de Barranquilla.



“Junior fue mi primera casa y me aguantaron casi cuatro años. No salí de Junior de la manera como yo quería, pero hay que agradecerle a la gente de la costa por ese tiempo que estuve allá”, rememoró.

Pero era imposible no hablar de ese lamentablemente hecho que determinó su salida del equipo tiburón, pues hubo especulaciones sobre una supuesta propuesta de Teófilo Gutiérrez a la esposa del paraguayo.



“Dañaron mucho la imagen de mi familia. A mi señora la dejaron como una puta y la gente no sabe cómo es la realidad de las cosas. En Junior lo que pasó fue más una falta de respeto, no fue que se metieron con mi señora. Lamentablemente la prensa escrita ensució, nos pisoteó, e hizo mucho daño estando allá en Barranquilla. La gente no lee el texto sino solo lee lo que dice el título. Yo no tengo rabia, pero sí hay que pensar más las cosas. Han pisoteado mi familia. Estoy muy conmovido por ese personaje que dañó y ensució mi familia y dejó mal parada a mi señora que la conozco hace muchos años. Eso ya quedó ahí: mi señora como una puta y yo como un cornudo, pero nosotros sabemos lo que realmente pasó. Algún día espero poder contar la verdad de las cosas”, terminó en el diálogo con el ‘Alargue’.