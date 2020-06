'Nos sentimos engañados': Envigado demandó por pase de Duván Vergara

Duván Vergara tuvo un silencioso paso en Argentina con Rosario Central, que compró al futbolista a Envigado. Sin embargo, el club antioqueño demandó ante la Fifa por falta de pagos.



En 'TyC Sports', Luis Valero, máximo accionista del equipo antioqueño, afirmó que son hechos de mala fe y que el club argentino ya recibió pagos por Vergara, pero que aún así no respondió a Envigado. El club reclamó cerca de 500 mil dólares.

“Tenemos dos demandas, vendimos al jugador a Rosario Central, no lo ha pagado, ya lo vendió, se lo pagaron y aún no hemos recibido el dinero. Nos sentimos engañados por Rosario Central y por eso tenemos la demanda y esperemos que la justicia se encargue de todo. Nos deja un mal sabor de boca la mala fe de Rosario Central. Todos los que tenemos equipos en Latinoamérica debemos de enterarnos de este tipo de directivos. Para mí es de una mala fe absoluta. Tienen un jugador, lo compras a un precio, no lo pagas, lo vendes a un precio superior, recibes el dinero y no lo pagas. Es mala fe", dijo.



Recordemos que América, actual dueño de Vergara, compró el pase del jugador a Rosario Central. Por otro lado, el club busca venderlo por más de 1 millón de dólares (lo que costó) para los gastos que han tenido en la cuarentena de sueldos y demás.