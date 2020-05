'A veces mis hijos preguntan cuándo voy a volver a Nacional': Dorlan

Un corto, pero sustancioso tiempo tuvo Dorlan Pabón en Atlético Nacional, desde 2010 hasta 2012, marcó 33 goles en 72 partidos y logró un título, cifras que dejaron al antioqueño en la historia del conjunto verdolaga, al que planea volver en algún momento. Aunque dejó en claro que su momento con Rayados de Monterrey aún no ha terminado y espera cumplir los dos años que le quedan de contrato.

“Estoy en Monterrey, soy el segundo capitán, me quedan dos años más de contrato y quiero seguir consiguiendo títulos con este equipo. Soy un agradecido del cariño que me tienen”, destacó ‘Memín’ en charla con Felipe Muñoz.



Durante hora y media, Pabón recordó sus comienzos en Envigado Fútbol Club, su época vestido de verde donde consiguió la Liga I-2011 en donde ‘explotó’ en su nivel. “Desde 2008, Nacional me quería tener, hubo una vez que todo estaba listo y a última hora se cayó el pase, en el 2010 se dio, fue una alegría para mi familia, mis amigos y gracias a Dios pude demostrar mis condiciones”, detalló.



Con 32 años, Dorlan mostró ser alguien maduro, que aprendió de sus errores y que no olvida su barrio Campo Valdés. “Nunca se debe perder la humildad, vengo de un barrio que nunca tuve nada y eso no se me olvida, siempre estoy con los pies en la tierra. Pasar de cero a diez es mucho, me gusta ayudar también, no lo publico porque me nace del corazón”.



Sobre la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, el ‘8’ precisó que “en mi cabeza está la posibilidad de volver a Nacional, soy agradecido, dejé buenas huellas. Tengo dos hijos y son fanáticos del equipo, a veces mis hijos me preguntan cuándo voy a volver a Nacional. En el momento que regrese sea por la puerta grande y dejar grandes recuerdos. Me quedan dos años de contrato acá. También estoy agradecido con Envigado y me encantaría volver a jugar en estos equipos”.



Finalmente, habló de la Selección Colombia, aclaró la famosa ‘discusión’ con James Rodríguez por aquel tiro libre en Quito, contra Ecuador, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y que nunca entendió por qué José Pékerman nunca más lo tuvo en cuenta tras ese partido.



“Tuve muy poca estabilidad y no me podía acomodar en la Selección. Nunca tuve ningún problema con James (Rodríguez), fue un tema de gustos del técnico (José Pékerman) y había otros jugadores que estaban en mejor nivel. El entrenador tiene razones, nunca tuve problemas con él y siempre di lo mejor. Al final, nunca supe porqué no me volvieron a convocar, espero algún día volver”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8