No es solo Nacional: Palmeiras le debería a otro club colombiano

Durante hace varios meses se ha conocido de la deuda que tiene Palmeiras con Nacional por Miguel Ángel Borja, problema que ya fue llevado a la Fifa.

Pues en Globoesporte han hecho una investigación de las deudas del verdao y allí aparece el nombre de otro equipo colombiano.

La deuda de Palmeiras sería con Envigado por el jugador Iván Angulo. El atacante colombiano llegó a Palmeiras en el inicio del 2019 como una joven promesa y ha tenido participaciones en el equipo sub-20. Según el portal brasileño, Palmeiras debería unos 12.15 millones de reales (un poco más de dos mil dólares al cambio actual).

Hasta el momento, por parte del equipo antioqueño no se ha conocido una declaración oficial que confirme o niegue la existencia de esta deuda. No obstante, Angulo fue prestado a Cruzeiro para esta temporada porque no tenía espacio en Palmeiras.

Sin embargo, el verdao tiene deuda con otros equipos que no son colombianos. Con Fiorentina, Palermo, Milan, Piramides (de Egipto) y Levante serían algunos de los equipos con los que el club brasileño tiene deuda.