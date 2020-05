Dorlan se sincera ¿Por qué Pékerman no lo volvió a llamar a Selección?

Dorlan Pabón ha vivido una buena carrera futbolística que lo hizo brillar en Colombia, jugar en Italia, España, Brasil y hacerlo un referente colombiano en México, donde ha estado los últimos años.

Aunque con altibajos, para muchos de sus seguidores, Pabón mereció más oportunidades con la Selección Colombia, pues, a pesar de que brillaba en México, José Pékerman no lo volvió a convocar.

Con la Selección Colombia jugó 14 partidos. Eduardo Lara, Bolillo Gómez, Leonel Álvarez lo convocaron, pero fue con José Pékerman que tuvo su último llamado. La especulación sobre una supuesta pelea con James Rodríguez siempre quedó en el ambiente, aunque él lo negó una vez más.

“Tuve muy poca estabilidad y no me podía acomodar a la Selección. Nunca tuve ningún problema con James (Rodríguez). Fue un tema de gustos del entrenador (José Pékerman) y había otros jugadores que estaban en mejor nivel. El entrenador tiene razones, nunca tuve problemas con él y siempre di lo mejor. Al final, nunca supe porqué no me volvieron a convocar", dijo en diálogo con Felipe Muñoz.

Sin embargo, 'Memin' guarda la esperanza de volver a utilizar la camiseta verdolaga, aunque con 32 años parece difícil que Carlos Queiroz le dé una oportunidad. No obstante, en el corazón del atacante quedará esa participación en los Juegos Olímpicos de Río, en el que fue uno de los jugadores experimentados del plantel.