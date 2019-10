Dimayor se plantó y lo logró: 'desplantes' que tuvo con los jugadores

Finalmente, todo parece terminado luego de la nueva decisión de Acolfutpro y de la agremiación de futbolistas de no hacer paro y suspender el cese de actividades en la Liga.



Todo esto, se logró en beneficio para la Dimayor, que logró el objetivo y finalmente continuará sin problemas la Liga, al menos hasta el primero de noviembre que se hará una nueva reunión, a la que todavía se desconoce si asistirá el ente deportivo.

Las veces que plantó Dimayor a los futbolistas:

La primera vez fue cuando Acolfutpro creó la lista de peticiones para presentar a Dimayor. La agremiación de futbolistas envió la información a Dimayor y la entidad deportiva publicó un comunicado con su respuesta, mencionando que pueden ser estudiadas pero que finalmente no se dará un 'recurso favorable a la solicitud'.



Luego de esto, empezaron las protestas de los futbolistas. Los jugadores colombianos, en todos los partidos, dejaban sin jugar un minuto y pasaban el balón del lado a lado, en tono de protesta, que no era mostrado en la televisión de Win Sports ni RCN TV, dueños de los derechos deportivos del fútbol colombiano.



Después llegó una reunión en la que Acolfutpro pedía que al menos se negociaran los temas. En esta reunión, asistieron miembros de Dimayor, la FCF, presidentes de Santa Fe y Millonarios, pero finalmente la respuesta fue negativa y no hubo un dialogo entre las entidades.



Tras la decisión, los futbolistas amenazaron con entrar el paro luego de la reunión de este lunes, a la que tampoco asistió la Dimayor, que envió una carta muy temprano excusándose por su ausencia. El Ministerio de Trabajo intentó dialogar con Acolfutpro, pero la decisión era que se iban a ir a paro en la fecha 20, a disputarse el 3 de noviembre.



Luego de esta decisión, la Dimayor decidió adelantar la última jornada y jugarla el martes 29 de octubre para evitar el paro de futbolistas, tema que le funcionó. Acolfutpro, horas después, publicó un comunicado mencionando que no tendrán cese de actividades.