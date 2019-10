Dimayor lo logró: la nueva decisión de los jugadores sobre el paro

Dimayor corrió la fecha 20 para evitar el paro de futbolistas y lo logró, pues finalmente en Acolfutpro publicaron un comunicado en el que explican que no habrá cese de actividades y esperarán hasta el 1 de noviembre a la nueva reunión.



Los futbolistas, que mencionaron que habría paro en la fecha 20, finalmente no se dará. Dimayor adelantó la jornada, que se iba a jugar el 3 de noviembre, y que no tendrá lugar. Ahora, se jugará el próximo martes.

Acolfutpro, por su parte, publicó el comunicado diciendo que se reunieron con el Ministerio de Trabajo y que finalmente esperarán a la reunión del primero de noviembre para definir los temas que han sido tensión entre Dimayor y los futbolistas.



Ahora, lo que buscan es que en la próxima reunión se resuelvan las diferencias y que todo el tema termine en esta fecha, sin afectar más el fútbol colombiano.



Hasta el momento, no se ha cambiado de nuevo la fecha, que se quedaría el martes, pues el próximo sábado se jugará la final de la Copa Colombia entre Medellín y Cali.