Sigue la polémica: nuevas denuncias contra Dimayor por derechos de TV

En diálogo con ‘Blu Radio', César Guzmán denunció irregularidades con las empresas que adquirieron los derechos de televisión internacional del fútbol colombiano. El presidente de Patriotas afirmó que había mucho desconocimiento respecto al tema, decidió investigar y fue justo allí cuando descubrió aspectos que llamaban la atención.

“Me di cuenta que una de esas compañías estaba inactiva en el estado de La Florida. Sin embargo, al día siguiente la activaron”, aseguró Guzmán y por ello decidió tomar cartas sobre el asunto. El dirigente pidió explicaciones al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, a través de un derecho de petición pero este último jamás respondió. Por tal motivo, Guzmán tuvo que llamar directamente a Vélez y decirle que “lo único que esperaba es que me dieran un par de cachetadas y que lleguen los recursos para los equipos".



Por otro lado, el también abogado dijo que los derechos de TV internacional se habían firmado por diez años, pero que en el documento oficial aparecen once. “Él (Vélez) dijo que el tiempo aprobado fue de once años, pero yo no recuerdo sobre el particular. Él sabe que yo tengo reparos con ese contrato y así se lo he comentado a otros presidentes".



Vale la pena recordar que los clubes aún no han recibido el pago acordado por derechos de TV, situación que se agrava aún más con las denuncias hechas por los presidentes de Rionegro y Patriotas.