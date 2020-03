Dueño de equipo estalló en furia hacia Dimayor y Vélez: grave polémica

Fue inesperado que Dimayor decidiera que partidos como Rionegro vs. Envigado y Patriotas vs. Chicó fueran los que llevaran VAR en la jornada de clásicos, pero así fue. Este tema llegó hasta el dueño de uno de los equipos, que atacó con todo tras una rueda de prensa.



José Fernando Salazar, dueño de Rionegro, reveló graves denuncias hacia Dimayor, el VAR y Jorge Enrique Vélez, actual presidente de la organización deportiva en Colombia.

La llegada del VAR a Colombia...



"Quiero contarles una infidencia, el VAR llega porque en medio de una negociación con 'Win Sports', nosotros como miembros de la comisión de mercadeo; yo lo solicito, pensando en que se mejore el tema arbitral. Yo me niego a creer que algo muy grave esté pasando por debajo de la mesa y que no tengamos conocimientos, es increíble que dos árbitros hayan sido sancionados, incluso con reporte de Conmebol por parte de Jorge Enrique Velez, para quién va este mensaje claro".



Gritos y 'dardos' para Jorge Enríque Vélez y Wilson Lamouroux...



"¿A quién sirve el VAR?, ¿Cuál es la finalidad del VAR? Montamos toda una parafernalia y hablamos del VAR, de ejercicios de justicia. Señor Vélez, algo está funcionando muy mal. Señor Vélez, usted tiene incidencia directa en la comisión arbitral. Le exijo, como doliente de este equipo, me garantice los juzgamientos, porque lo de hoy en Rionegro es vergonzoso y un amigo me lo había advertido: 'Ferchito', te pusieron el VAR, te van a dañar. Le dije: No imposible, no puede ser...' Fue determinante el mal juzgamiento del juez central, en compañía de quienes lo asistían en el VAR, empezando por el señor (Wilson) Lamouroux", dijo Salazar entre gritos.



Críticas a Dimayor por problemas internos...



"Aquí hay fallas gravísimas, hay cosas que no están funcionando bien, nunca vi una división del fútbol colombiano tan dividida como la de hoy. Hoy no es Dimayor, hoy es división y esto no hace bien. Aspirábamos a que el VAR fuera una herramienta proactiva, que permitiera a que el arbitraje mejorara. Lo que el profe (DT de Rionegro) refería es muy cierto, la falta que se inventa el juez central para el primer gol de Envigado para empatar el juego", finalizó.



* El audio fue divulgado por 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'