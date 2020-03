¿Lección aprendida? Confirmados los partidos con VAR en la fecha 8

Este fin de semana, luego de la fecha de clásicos, se jugará la jornada 8 de la Liga I-2020, tema que Dimayor ya dejó definido en horarios y calendario. Además, también se confirmó los partidos que tendrán VAR.



Luego de varias críticas y polémicas en la fecha de clásicos por no llevar la video asistencia en algunos juegos, en esta jornada nuevamente habrá equipos de nombre con la ayuda arbitral.



Partidos con VAR:

Once Caldas vs. América de Cali - Sábado 4:05 p.m.



Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional - Domingo 6:10 p.m.