Camargo y Jaramillo, el pulso en Dimayor: Virtudes, defectos y dudas

Ya solo faltan 10 días. EL 7 de agosto, en una nueva reunión de Dimayor, se elegirá al reemplazo de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de Dimayor.



Y en el partidor, donde hubo hasta 5 candidatos, con el paso del tiempo se han quedado dos nombres como los que tendrían mayor aceptación entre los 36 presidente de clubes. Luis Fernando Jaramillo y César Camargo.



César Pastrana, por lo que pudo saber FUTBOLRED, cuenta con varios defensores, y no debería ser de otra manera pues tiene todos los resultados deportivos para mostrar en su paso por Santa Fe: Tres títulos de liga, tres Superligas, una Suruga Bank y la Copa Sudamericana de 2015. Sin embargo, recientemente su carrera llegó a un punto alto, un puesto en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), al cual presentó renuncia por diferencias con el presidente Ramón Jesurún. Ese sería su ‘san benito’ pues entre los directivos no quieren más división sino un nombre que genere apoyos y simpatías en un cien por ciento.



¿Cuál es la carta ganadora de Jaramillo?



Luis Fernando Jaramillo ha hecho una destacada carrera en SAB Miller, de Bavaria, como vicepresidente de asuntos corporativos y legales. En el pasado fue parte de la junta directiva de Millonarios. Cumple requisitos de manejo empresarial y conocimiento de fútbol.



“Es una persona con grandes relaciones con el gobierno y con la industria y el comercio”, dijo de él Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Marco Caicedo, presidente del Cali, admitió que, tras el retiro de la candidatura de Gustavo Lenis, habló con él y también es un nombre que le gusta. Para completar el cuadro, es muy cercano a Gustavo Serpa, máximo accionista de Milllonarios. Eso es bueno, pues son líderes de polos opuestos al interior de Dimayor y jefes de clubes fuertes. Pero no es tan bueno pues los equipos más chicos lo ven con desconfianza, ahora que vendrá la discusión sobre la restructuración y la repartición de los fondos.



Se trata de una persona cercana al Gobierno nacional, tanto que el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, al ser preguntado por su nombre dijo que lo vería con buenos ojos.



Por su trabajo ha tenido también buenos contactos con la Federación Colombiana de Fútbol. Además, ha sabido moverse y ha hecho antes que todos el lobby de buscar voto a voto su elección. Al que madruga…



¿Cuál es la carta ganadora de Camargo?



Al consultar a dirigentes del fútbol la opinión es unánime: si fuera por hoja de vida, la elección de César Camargo debería estar asegurada.

Es ingeniero industrial laureado de la Universidad de Masachussetts (EE. UU.), con estudios en negocios Internacionales en La Universidad de Oxford y una maestría en administración de Georgetown. Su carrera dirigencia comenzó en la empresa familiar Incubacol, pasó a Fenavi, Puropollo y se desempeñó en firmas como FEI Constitutional Task Force Com y Krokodeilos S.A.



En el deporte pasó por la Federación Ecuestre de Colombia, con lo cual se acercó al Gobierno nacional, que también vería con buenos ojos su llegada.



Directivo de Fenavi, Incubacol, Federación Ecuestre de Colombia, Puropollo, FEI Solidarity Com, FEI Constitutional Task Force Com y Krokodeilos S.A. Domina el inglés y el alemán, por las dudas. Razón tienen quienes dice que por preparación no tiene competencia.



Sin embargo, un detalle complica su aspiración: es hijo de Gabriel Camargo, dueño de Deportes Tolima y con años y años en la dirigencia deportiva. Eso es bueno, porque César creció en el mundo del fútbol y no necesita que le cuenten nada. Pero malo porque crea un conflicto de intereses que también perjudica a otros candidatos como César Pastrana.