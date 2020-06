Diego Braghieri estudia fútbol: táctica, estrategia y movimientos

A poco más de tres meses del último partido oficial, Diego Braghieri trabaja todos los días para mejorar en sus movimientos y analizar a sus rivales. La pandemia no es excusa para que el defensa argentino de Atlético Nacional, busque aumentar su nivel, pese a que realiza sus ejercicios y estudios en su casa.



“Lo bueno que se puede rescatar de esta pandemia fue el tiempo en familia. Por el trabajo, era muy difícil estar ellos todas las semanas. En este momento aprendí a valorar más su compañía. Durante este tiempo me he dedicado a ver fútbol, estudiar táctica, formaciones, pelotas paradas, los defensores y delanteros de élite”, detalló.



En cuanto a la labor que viene realizando el conjunto verdolaga, Braghieri indicó que “estoy muy contento porque Atlético Nacional están haciendo todo al pie de la letra para que podamos volver lo antes posible a las canchas. Me pone muy bien que todo vaya agarrando forma para volver lo antes posible a los entrenamientos”.



Además, “ojalá pueda darse esta semana los estudios previos, para poder estar entrenando en una o dos semanas. Nosotros necesitamos entrenar en el campo, entrenar en grupo así sea de cuatro u ocho jugadores. Esperamos que sea lo antes posible para estar en cancha agarrando ritmo para que comience la competencia estar al cien por ciento”.



En cuanto a la ausencia de espectadores en el momento que reinicien el campeonato, Diego precisó que “es feo jugar sin público, pero hay que ser consciente y saber por lo que estamos pasando. Lo importante es volver a competir y en la medida que se vayan tomando más medidas, llegará el público a la cancha y será muy lindo. Estamos mentalizados para la competencia y luego disfrutaremos de la compañía de nuestra hinchada”.



Finalmente, valoró el retorno de algunas ligas europeas y las analizó como un ‘espejo’ para aplicarlo en nuestro país. “Hay muchas Ligas que comenzaron la competencia y es algo muy lindo, primero porque tendremos para ver fútbol y segundo, porque se están viendo los resultados de sus medidas y eso será importante para nosotros cuando podamos volver”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8