'El equipo mejoró, va en alza y esperamos seguir así': Didier Moreno

Pasaron 363 días para que Didier Moreno regresara a jugar con la camiseta de Independiente Medellín. La vuelta fue sonora; golearon al América de Cali 4-1, de paso le quitaron el invicto a los ‘diablos rojos’ y se afianzaron dentro de los ocho mejores en la Liga II-2019. Tras esa gran victoria ‘poderosa’, el ex jugador del Deportivo La Coruña de España, destacó su regreso, aunque dejó en suspenso si se quedará hasta finales de diciembre, cuando vence su contrato con el equipo rojo de Antioquia. “En el primer tiempo estuve muy ansioso, por mi regreso, por querer hacer las cosas bien, estaba un escalón arriba de revoluciones. En el segundo tiempo corregí eso, me regulé un poco y al final hice un buen trabajo”, destacó Moreno.

Sobre la muestra futbolística que tuvieron frente a los americanos. Didier precisó que “cada partido es diferente y cada rival te dan condiciones para plasmar un fútbol determinado. En el segundo tiempo, tuvimos la tranquilidad para aprovechar los espacios que nos dieron y ser eficaces, el equipo va en alza, mejorando y esperemos seguir así”. Además, “siempre el Medellín invita a soñar, es una institución que seduce, que gusta. Vamos paso a paso, partido a partido, es un torneo largo y vamos a trabajar para buscar conseguir esos anhelos que tenemos el cuerpo técnico, jugadores y la hinchada. Esperemos al final del torneo haber cumplido los objetivos. Siempre da felicidad contar con esta hinchada fabulosa, cada partido, cada minuto el respaldo que tenemos de ellos nos motiva, nos hace soñar y con ellos todo es más fácil”.



Sobre su actuación junto a Adrián Arregui en la zona de volantes del DIM, Moreno precisó que “(Adrián) Arregui es un jugador muy importante para el equipo desde su llegada, con el pasar de los entrenamientos, de los partidos, vamos a formar una muy buena dupla. Pero no solo estamos en esa posición él y yo, también está Diego (Arias), Yesid Díaz, que son jugadores muy buenos y también nos van a aportar mucho. Tenemos una plantilla para aportar lo que necesite el ‘profe’ (Alexis García)”.



Pese a la goleada, Didier, quien ahora juega con el número 16, ponderó la labor de su rival, que por momentos los complicó. “América vino a hacer un buen trabajo, pero tuvimos la paciencia y la certeza de poder llevarnos el partido. Esperemos seguir demostrando lo bien jugado en ese segundo tiempo, en los partidos que vienen”.



Pensando en su futuro, el jugador señaló que “Didier (Moreno) está al día de hoy con Medellín, mañana no sabemos qué pase. Tengo contrato y tengo que cumplirlo. Mi deseo es seguir, pero hay intereses del club, intereses personales y la idea es llegar a un acuerdo y disfrutar el día a día”.



Finalmente, declaró que, contra Millonarios por la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia, no se pueden guardar nada y saldrán a proponer. “Nosotros debemos seguir en la misma tónica, ir a buscar el resultado en Bogotá, los que estemos debemos hacer lo mejor y conseguir ese paso a la siguiente ronda”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín