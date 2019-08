Roger Torres y una responsabilidad: habló sobre la '10' de Santa Fe

Santa Fe sigue hundido en su crisis y, aunque mejoró su juego, no logró ganar ni anotar gol. El cuadro rojo empató por 0-0 contra Patriotas y no levanta cabeza en esta Liga.



En el partido debutó Harold Rivera como entrenador del conjunto cardenal. Además, fue el debut de Roger Torres, el nuevo jugador que usará la '10' de Ómar Pérez en Santa Fe, que no fue inscrito por lesión.

"Es una responsabilidad grande tener la '10' en este equipo por lo que representa Omar Pérez para la institución, lo afronto con mucho compromiso y responsabilidad. Sé lo que representa y lo quiero demostrar en la cancha", dijo el exfutbolista de Junior.



Torres ingresó al minuto 64 y tuvo sus primeros toques como volante de Santa Fe, aunque no pudo mostrar su mejor cara en el empate del equipo bogotano, que no pasa su mejor momento.



"Solo llevo cuatro entrenamientos y me acoplo a la altura, con el paso del tiempo ya van a ver lo que puedo hacer", finalizó Torres.