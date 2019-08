La voz del técnico: Harold Rivera ve el vaso medio lleno en Santa Fe

Harold Rivera debutó este domingo como entrenador de Independiente Santa Fe. El técnico cardenal llegó a apagar el incendio que provocó Patricio Camps, quien a su vez heredó un problema que viene del semestre anterior, cuando terminó último del campeonato. Sin embargo, el expreso bogotano sigue sin ganar y solo pudo empatar 0-0 con Patriotas en El Campín.

El entrenador aseguró que su equipo le dejó “buenas sensaciones”, pues hizo todo por conseguir los tres puntos. Generamos opciones, los presionamos, pero desafortunadamente no concretamos las opciones de gol. Tuvimos volumen de ataque, pero el apresuramiento nos llevó a no definir de buena manera. El equipo hizo todo para llevarse los tres puntos y poco a poco se va a tomar confianza”.



Rivera mostró preocupación porque “hay poco tiempo para trabajar, pero el partido de hoy me deja tranquilo”. “Tenemos que seguir jugando con esta intensidad y esta actitud que tuvimos hoy. Yo creo que el equipo tiene para dar más y poner a Santa Fe en el lugar que debe estar”, agregó.



Finalmente, Rivera respondió a la ausencia de los jugadores juveniles y la presencia de los de experiencia. “El tema de la cantera es espinoso, aquí y en todos lados. Los jóvenes en el momento que estén y muestren que están para jugar serán tenidos en cuenta. Hoy quise darles la responsabilidad a los mayores, estamos en Santa Fe, hay que salir adelante. Es normal que con el correr de los minutos el equipo pierda un poco de intensidad. Hicimos más por el partido nosotros para llevarnos los tres puntos”.