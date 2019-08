Tremenda goleada: Deportivo Pasto hundió en el descenso a Huila

El Deportivo Pasto recibió al Atlético Huila en estadio departamental de Ipíales, en un partido valido por la fecha seis de la liga colombiana. El equipo opita se sigue hundiendo en el descenso luego de perder 4-0 con el equipo pastuso.



En el primer tiempo, el equipo de Alexis García salió furioso a buscar la victoria y rápidamente se obtuvo una recompensa a sus intenciones, pues Carlos Hidalgo encontró el gol a los dos minutos de iniciado el partido. El equipo del sur del país siguió con ‘el pie en el acelerador’, y en el minuto 24 Geisson Perea puso el segundo para Pasto. El visitante no tenía reacción alguna.



El primer tiempo no acababa, cuando cayó el tercero del partido anotado por Nicolas Roa, mediocampista del equipo pastuso. El desorden y la desconcentración no permitieron a Huila presentar algún tipo de resistencia contra los jugadores locales.



Para la segunda parte del compromiso no cambiaron mucho las cosas. Aunque los dirigidos por García bajaron el ritmo, siguieron dominando la pelota, y sin mucho esfuerzo lograron anotar el cuarto gol al minuto 63, cuando Romeesh Ivey aprovechó un centro desde la izquierda para empujarla al fondo la red. A lo largo del segundo tiempo, el Atlético Huila tuvo algunos acercamientos al arco local, pero ninguno con peligro real para Carlos Bejarano, arquero local.



Ambas escuadras siguen luchando contra el fantasma del descenso. En el caso del Deportivo Pasto, debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir el año entrante, mientras que en Atlético Huila la situación es crítica, pues ya está en zona de descenso con 121 puntos, uno por debajo de Alianza Petrolera, y de no encontrar rápidas soluciones, jugará en la primera B el próximo año.