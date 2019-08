Presidente de América se manifestó por el futuro de Guimaraes como DT

El pasado sábado, tras el empate 1-1 que logró América de Cali frente al colero Rionegro Águilas, en las redes sociales apareció el rumor de la renuncia del técnico Alexandre Guimaraes, versión que no pasó de una simple especulación.

Lo cierto es que aunque América no gana desde el 3 de agosto y sus últimos partidos con Patriotas y Rionegro en Liga- además del de Copa Colombia con Once Caldas en Copa Colombia, quedando eliminado en octavos de final- terminaron en tablas, salvando un punto en los últimos minutos, el equipo escarlata continúa entre los primeros ocho del campeonato y es cuestión de que el cuerpo técnico evalúe lo que está pasando y haga los correctivos necesarios.



Ricardo 'el Gato' Pérez, presidente ejecutivo de la institución, dejó claro que “no es el momento de pensar en sacar nuestro técnico, está trabajando como todos nosotros. Los jugadores dieron todo en la cancha, pero no se dio el resultado. No es momento de tomar ese tipo de decisiones”.



Refiriéndose al desarrollo del partido ante Rionegro afirmó que “América no ganó los tres puntos no porque no haya querido ni haya intentado atacar, tuvimos varias opciones de gol que lastimosamente no entraron. Después del empate nos faltó un centavito para el peso”.



Por su parte, Guimaraes señaló que "estamos viviendo una vorágine de información falsa, ya tengo mucho tiempo de estar en esto, no me hace tambalear y no me ha pasado por la cabeza renunciar porque los jugadores están adaptándose a lo que se les ha venido a proponer".



Es inocultable que después de un buen comienzo, América no pasa por un momento satisfactorio en lo futbolístico, pero cambiar al entrenador tan prematuramente no parece la mejor solución.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces