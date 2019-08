De Rossi contó la razón detrás del tatuaje que lo hace ver muy rudo

Danielle de Rossi habló con diferentes medios de Argentina sobre su presente en Boca Juniors y todo lo que ha generado su llegada al fútbol de ese país.

El italiano reconoció que su presencia en el equipo xeneize es un sueño cumplido para él y que ahora disfruta y se entrega al máximo para también ser recordado allí como lo es en Roma.

Pero también hubo espacio para hablar de otros temas. A él le preguntaron por ese icónico tatuaje en su pierna derecha, pues para muchos es la muestra de la fiereza con la que juega cada partido.

"Un amigo que jugaba al rugby me lo hizo. No es una amenaza, no es nada importante. Uno cuando es joven se hace cosas así", explicó.

Y es que ahora, con 36 años, ya es mucho más consciente de sus decisiones por lo que aquel dibujo de su pierna es solo un buen recuerdo.