De Rossi y la jocosa historia con Riquelme, aunque aún no lo ha visto

Danielle de Rossi es el hombre sobre que se posan los ojos cada vez que Boca Juniors tiene un enfrentamiento por cualquier competencia. El italiano ya anotó un gol y ha demostrado toda su experiencia.



De Rossi ya jugó en La Bombonera y aunque fue soñado, también demostró que su jerarquía en el campo es del ADN xeneize.



“Fue lindo, mágico. Algo que siempre soñé. Cuando tengo que jugar, me olvido de las emociones y de cuánto tiempo esperé ese momento. Tengo que jugar concentrado en lo que tengo que hacer, me emociona lo que veo, pero no en cómo debo jugar”, dijo en diálogo con ’90 minutos de Fox Sports’.

El italiano habló de varios temas y esto fue lo más destacado de su entrevista.



Sobre conocer a Riquelme: “Me pidieron que me encontrara con Riquelme y tengo un grupo en el que hablamos solo de mediocamopistas y la foto del perfil es de él. En mi vida solo vi un jugador mejor que él que fue Iniesta, pero Riquelme es un ídolo para los italianos. Me llamó Cassano para decirme que lo quería conocer. En Italia miramos el fútbol suramericano, argentino y brasileño”.



Decisión de llegar a Boca: “Apenas Nicolas (Burdisso) me llamó sabía que eso me podía dar algo nuevo en mi carrera. Luego le pedí a él y a mí mismo un poquito de tiempo para pensar porque tenía que ver cómo se adaptaban mis hijos. Llega un momento en el que uno debía mirar con quien me podía sentir feliz como en Roma”.

Su adaptación al fútbol argentino: “Me siento cómodo porque mi manera de jugar es un poquito física, sin miedo del contacto con los rivales. Se corre mucho y hay un montón de jugadores de talento, igual que en Europa, o incluso más talentosos que los que hay Italia. En mi primera jugada me sacaron amarilla. Antes de aprender el español aprendí malas palabras. Los rivales me hablan con respeto y yo vine a jugar futbol no a hacer una guerra”.



El clásico con River Plate: “Todos los equipos tienen un rival con el que a veces se gana o se pierde y esa es la historia de los Boca-River. Quiero que se baje la tensión porque no quiero nada distinto a mis compañeros. Si ellos hacen entrevistas yo las hago”.



Sus compañeros en el centro: “Los mediocampistas de nuestro equipo son jóvenes y la cancha me sirve para saber cómo se mueven ellos para moverme yo”.