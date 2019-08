'Nos pusimos felices de enfrentar a Boca Juniors': Antonio Valencia

El ecuatoriano Antonio Valencia volvió a su país tras un largo paso por el fútbol internacional en el que su mayor recorrido estuvo en Inglaterra y de a pocos se va adaptando a un nuevo país, una nueva liga y un nuevo equipo del que es la principal figura y el jugador más experimentado, considerando su periplo por el fútbol europeo.



En la previa del partido de Copa Libertadores frente a Boca Juniors, Valencia habló con el diario ‘Marca’, contó cómo ha sido su adaptación al país y se refirió al choque con el equipo xeneize, partido que se disputará el próximo miércoles y en el que los ecuatorianos esperan conseguir una ventaja importante frente a los dirigidos por Gustavo Alfaro.



“Estoy muy bien y feliz después de varias semanas en Ecuador, donde tomé la decisión de volver para estar más cerca de mis padres. Me fui muy chico y he vuelto con 33 años. Veo un país cambiado, con gente amable, como siempre, y también gente trabajadora. Así que estoy tranquilo porque el país sigue progresando”, arrancó diciendo Valencia al diario.



Luego, hablando específicamente del partido aseguró: “Cuando supimos que nos tocaría Boca nos pusimos contentos y el equipo está feliz de enfrentarlos. Esperamos dar una alegría al país. Si tenemos la actitud y el juego que ofrecimos contra Olimpia en octavos, podemos sacar un buen resultado”.



Y concluyó: “Ellos tienen una plantilla de mucho nivel, en los últimos años han contratado buenos jugadores y estamos hablando, además, del último finalista de la Copa. Saben jugar estos partidos porque cuentan con experiencia, por lo que no será fácil para nosotros”, puntualiza.



Contra Boca, Valencia se encontrará, entre otros, con el experimentado Daniele De Rossi, quien podría ser titular.