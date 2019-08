Robben no se aleja del fútbol y ya fue elegido para dirigir un equipo

Tras 10 temporadas con Bayern Múnich, Arjen Robben dejó el club y también su carrera como profesional de lado para dedicarse a otras actividades, entre ellas estar con su familia y descansar. Sin embargo, poco tiempo después de anunciar su retiro, el holandés ya encontró trabajo como entrenador, pues dirigirá al equipo de su hijo menor.



“La siguiente temporada dirigiré el equipo de mi hijo menor. Obviamente ellos ya saben cuál será el programa de entrenamiento que tendremos y cuál será la jugada más practicada: arrancar desde la derecha y definir con la pierna izquierda”, aseguró entre risas en una entrevista concedida al diario ‘Sport Bild’ de Alemania.



Robben, quien en su etapa como jugador del Bayern fue dirigido por técnicos de trayectoria como Van Gaal, Heynckes, Guardiola, Ancelotti y Kovac, también tuvo tiempo para elegir al que considera el mejor entrenador que tuvo durante su carrera, una situación en donde se decanta por el español.



“Es una decisión difícil, he vivido muchas cosas bonitas con muchos entrenadores. Pero si me preguntas quién es el mejor, digo Pep Guardiola. En cuanto al fútbol, es brillante. Cuando llegó Pep yo ya tenía 30 años, a esa edad solo intentas ser constante y no empeorar. Pero a sus órdenes estuve todavía mejor. De repente jugué en otras posiciones donde nunca pensé que jugaría. Fue el mejor”, sentenció el exfutbolista al mismo medio.