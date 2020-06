Richard Rentería y su deseo de ser titular en Deportivo Cali

Deportivo Cali ha mantenido la frecuencia de sus entrenamientos virtuales, esperando que se oficialice la fecha del inicio de los entrenamientos individuales en la sede deportiva de Pance, que ya está adecuada de acuerdo con los protocolos de bioseguridad.



Cada uno de los jugadores busca su mejor forma para el momento del regreso. Así lo expresó el defensa central Richard Rentería, quien venía alternando en la formación titular con Eduard Caicedo cuando se interrumpió el campeonato del primer semestre.

Consultado por la forma en que recibió la noticia de la inminente cercanía de las prácticas, sostuvo:



“De muy buena manera, con mucha alegría, la semana que nos dijeron que iban a salir los protocolos trabajamos con mucha alegría, esperamos que se dé pronto ese regreso a los entrenamientos, lo malo ya pasó y anhelamos muy pronto volver a las canchas”.



¿Creen que es poco o mucho tiempo los entrenamientos individuales para volver a jugar?



“Las dos semanas serían pocas para volver a trabajar y retomar la idea que tenía el ‘profe’, si bien tenemos mucho tiempo de entrenamientos individuales, creo que falta trabajar los movimientos con el compañero, que es lo correcto en el fútbol, las salidas en el juego, es un poco corto, pero seguramente el profe en los individuales se buscará la forma para que no nos quede tan difícil. Tenemos una ventaja y es que no iniciamos de cero cuando llegó el profe, hemos visto videos, las ideas del profe, con dos o tres semanas podríamos estar bien, pero hay que aprovechar al máximo los entrenamientos individuales, porque nos van a poner a punto tanto en lo físico como en algunos movimientos tácticos que estamos necesitando para volver en la mejor manera”.



Reconoce que en este tiempo han tenido distintas sensaciones:



“Lo que más extraño obviamente es poder volver a sentir la adrenalina de entrar a la cancha, competir, sabemos que va a ser sin público, que va a ser algo muy poco extraño, sentir la presión de la falta, todavía no se sabe si será en una sede única. Queremos hacerlo todo para representar al Cali de buena forma”.



¿Cómo llega en la parte física?



“Por todo lo que me ha tocado pasar, siempre he valorado el hecho de entrenarme bien, tengo mucha ilusión de hacer las cosas y toda la disposición para pelear por un puesto, preparándome de la mejor manera”.



¿Por qué no se dice nada sobre la liga femenina?



”Como se implementaron los protocolos para el fútbol masculino, igual espero que se haga con el torneo femenino, Colombia se postuló para la sede del Mundial femenino 2023 y espero que rápidamente lo puedan solucionar”.



¿Comparte lo que dice el profesor Arias de que la clave del regreso está en los jugadores?



“Es cierto, ahora la pelota pasa a nuestro lado, depende de nosotros que esa idea de juego se pueda plasmar, de cómo lleguemos físicamente, tengo mucha fe de que vamos a llegar bien y representar de buena forma al Deportivo Cali en la Liga”.



¿Ustedes están ansiosos solo por volver o han preguntado cómo sería el modelo de campeonato?



“Primero, lo que más queremos es volver a entrenar porque ya se extraña mucho la cancha, poder tener contacto con el césped y con el balón, pero no deja de preocuparnos saber cómo se va a jugar, si tendremos que desplazarnos o no, pero eso pasa a un segundo plano. Sabemos que tenemos que prepararnos de la mejorarnos de la mejor, para que sea lo que decidan, lleguemos bien”.



¿De lo que el técnico ha visto de los equipos europeos, qué le recomienda?



“El ‘profe’ vive muy pendiente de lo pasó en el torneo anterior, nos ha mandado videos de situaciones para salir jugando desde atrás y de goles que nos han hecho, para corregir, y nos mantiene al tanto de cualquier novedad”.



¿Jugar sin público es beneficioso o perjudicial?



“Creo que todos iniciamos parejos, quizás los partidos van a poder tener un ambiente de amistoso, pero depende de nosotros encararlos con la seriedad del caso para representar bien a nuestro club y por qué no volverle a dar una alegría a la afición verdiblanca”.



¿En el sector defensivo se puede sentir más la inactividad de tres meses y medio?



“Como defensas sabemos que vamos a enfrentar delanteros rápidos y habilidosos, en esta cuarentena intentamos no perder velocidad y complementar los entrenamientos para poder llegar a punto, así como realizar los movimientos para estar sincronizados en la parte defensiva”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces