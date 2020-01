‘El primer tiempo nuestro fue mejor, nos faltó el gol’: Alfredo Arias

Pese a que no pudo obtener los tres puntos ante Junior, el técnico Alfredo Carlos Arias una vez más salió satisfecho por la actuación del Deportivo Cali.



El entrenador uruguayo sostuvo que fueron superiores en la etapa inicial. “Las indicaciones eran cosas en general, en el primer tiempo del partido fue cuando mejor nos vimos, muy buena primera parte, con poco para corregir, faltó que la pelota entrara, porque el arquero de ellos hizo cosas importantes. El equipo que enfrentamos es un buen rival, Vásquez no pudo hacer ni siquiera una sola práctica y jugó muy bien, estamos formándonos todavía y eso se nota en poder mantener la intensidad y la presión, esa valentía va a lograr que mejoremos día a día”.

También habló de la lesión tempranera de Carlos Lizarazo y reconoció que le tocó variar su esquema inicial: “Tiene un golpe fuerte en la cresta ilíaca que es muy doloroso y no le permitió seguir, la variación fue un poquito táctica, con él queríamos tener más remate y darnos más control d juego porque es muy talentoso, con Arroyo más explosión, nos afectó un poco lo que queríamos hacer de entrada. Habíamos planificado todas las pelotas quietas con Lizarazo, pero tuvimos que variar”.



De igual forma, valoró la presentación de Andrés Colorado. “El primer tiempo nuestro fue mejor que el segundo por las imprecisiones de manejo de pelota que se dieron ante el paso de los minutos, el cansancio y las ganas de ganar. Colorado es un jugador estupendo, ha demostrado en dos partidos sin prácticas que volvió al equipo y hacerlo como si hubiera estado toda la vida, con una recuperación y un despliegue impresionantes”.



De los debutantes, sostuvo que “Roa es un jugador importante, tiene muchos triunfos sobre su lomo, el partido de hoy daba para su experiencia, las llegadas de él y Vásquez fue precisamente porque pensé en que estaban bajando su intensidad, pero estamos conformes”.

De lo que pretende del grupo acotó: “tener la pelota no es solo ir y decir, es una repetición continua de todos los días, en este caso eso involucra otros conceptos, el rival va a presionar y vamos a tener que valernos de otros conceptos de movilidad. Todo lleva tiempo, creo que estamos en un buen camino, tenemos muy buen equipo y jugadores valientes para cambiar cosas que se venían haciendo, ellos han sido generosos en aceptar eso. Cuando el plantel se consolide y pueda agarrar consistencia, vamos a ser más competitivos”.



Por su parte, Julio Comesaña, timonel juniorista, señaló que “tenemos cuatro jugadores en la Sub 23, más cuatro bajas, hoy llegamos aquí con 16 jugadores, me voy muy satisfecho porque en el segundo tiempo Junior jugó lo más parecido a los que siempre hacemos”.



Comesaña también fue generoso en el elogio para el Cali: “En el primer tiempo hubo un solo equipo atacando en la cancha, que circulaba el balón y atacaba; el segundo fue otra cosa, jugamos también ante un equipo que está en construcción, bastante parecido a nosotros, el Cali con jugadores nuevos y otros de la cantera. Ellos buscaron el partido en todo el primer tiempo, pero nosotros lo hicimos en el segundo, fue lo más parecido a lo que siempre hemos hecho”.

Agregó que “del Cali no me sorprendió la estructura, porque hizo un 4-2-3--1 pero sí la alineación, y nos sorprendió, porque hizo un gran partido en el primer tiempo”. Teníamos dificultades con la tenencia de la pelota, el 4-3 no nos servía, esa fue la dificultad, ante un equipo que circulaba y sí tenía el balón, aunque no pudieron hacer el gol, eso nos ayudó a nosotros. El Cali, a pesar de que está en construcción, tiene hábitos adquiridos”.



Sobre lo poco que se hizo en ataque, afirmó que “Miguel (Borja) todavía no está en su mejor condición; Valencia, con su generosidad para moverse, y otros compañeros que están afuera como Sherman, aspiro a que podamos hacer cosas importantes”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces