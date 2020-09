Los más y menos del Cali en su empate 1-1 con Millonarios por Liga

Deportivo Cali y Millonarios protagonizaron un buen partido en el estadio de Palmaseca, que estaba aplazado desde la sexta jornada de la Liga Betplay 2020.



Pese a que el local puso condiciones en los primeros minutos del juego, el elenco ‘embajador’ equilibró las cargas y tanto en el cierre del primer tiempo como en el comienzo del segundo, fue el de las mejores opciones, solo que quienes llegaron a zona de definición no estuvieron serenos.



La sensación que quedó es que los 30 minutos de interrupción por una tormenta eléctrica hizo mella y perjudicó mucho más a los dirigidos por Alfredo Arias, quienes tenían la iniciativa en ataque. Aunque es apenas lógico que tras seis meses de inactividad las dudas aparecerían en cualquier momento, Cali tendrá que analizar bien las deficiencias vistas este sábado.



FUTBOLRED analizó así el regreso de los verdiblancos a la Liga 2020:

Muchas dudas en defensa: Todo lo bueno que hizo el cuadro ‘azucarero’ en el sector de volantes se perdió atrás, porque la zaga dio ventajas que Millonarios no aprovechó en su totalidad, aunque le alcanzó para llevarse un punto y negarle la alegría, por ahora, de meterse entre los ocho.



Gran actuación de Agustín Palavecino: El volante argentino brilló por su calidad para generar juego ofensivo, pero también se sacrificó para evitar que los mediocampistas de Millonarios salieran libres desde esa zona. En el gol de Jhon Arias le ‘robó’ el balón a Ómar Bertel y después sacó el remate que dio en el horizontal y recogió Jhon Vásquez para abrir el marcador.



Desborde por la banda derecha: Jhon Vásquez desequilibró constantemente por la derecha, explotando la espalda de Ómar Bertel, siempre apareció con riesgo metiendo varios centros aéreos para sus compañeros, que lamentablemente no aprovecharon. Luego, se esfumó, como la mayoría del plantel.



Le faltó tranquilidad a Ángelo Rodríguez: Fue el hombre más adelantado para pelear con la defensa albiazul, pero también el de menos claridad para marcar. Tuvo tres oportunidades, dos de ellas en el área chica, que finalmente no concretó. En los últimos minutos del partido no remató con fortaleza ante el arquero Cristian Vargas, quien fácilmente conjuró la acción.



La parte física dejó interrogantes: La cancha mojada pesó más para el local que para el visitante, varios jugadores mermaron su nivel y no aportaron lo que se necesitaba para sumar tres puntos que hubieran metido a los verdiblancos entre los ocho. Alfredo Arias seguramente tendrá esa como una tarea pendiente durante la semana, antes de visitar al Cúcuta el martes 22 de septiembre.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces