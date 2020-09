Tablas en Palmaseca: Cali pegó primero, Millonarios igualó con golazo

Deportivo Cali empató 1-1 este sábado con Millonarios en el estadio de Palmaseca, en un partido que estaba aplazado desde hace 7 meses, y no logró su objetivo de meterse entre los ocho de la Liga Betplay 2020.



El cuadro capitalino tuvo oportunidades para lograr al menos el empate y luego el tanto de la victoria, pero adoleció arriba de un jugador claro en definición, como lo mostró en el remate del periodo inicial y en el comienzo del complementario.



Si bien el Cali lo sometió en defensa, algunas veces por el costado izquierdo, la reacción del conjunto dirigido por Alberto Gamero fue buena y equiparó un partido que dejó aspectos interesantes.

Los verdiblancos empezaron mejor, sustentados en su ofensiva por intermedio del argentino Agustín Palavecino, quien desde el minuto 3 inquietó a la zaga rival, dejando a Ángelo Rodríguez para el remate, aunque apareció presionado por Bertel, y el arquero Cristian Vargas detuvo con sus piernas.



Jhon Vásquez también desequilibraba con habilidad por la derecha y generaba buenos centros aéreos al corazón del área. Millos propició su primera aproximación a los 16, aunque Godoy fue egoísta con Ómar Bertel, quien llegaba en el apoyo ofensivo.



A los 21, otra gran jugada de Palavecino para superar a la defensa albiazul por izquierda, metió el centro, pero Rodríguez volvió a desperdiciar, esta vez de cabeza.



Mackalister Silva salió lesionado a los 20 minutos por un inconveniente muscular y entró Steven Silva, cambio que le quitó manejo al conjunto capitalino.



En el minuto 28, Cristian Arango –que estuvo negado para el gol– cabeceó con peligro, cerca del horizontal, en la mejor llegada del visitante.



Una tormenta eléctrica llevó a la interrupción del juego a los 33 minutos, que se sumó a la lluvia, y después de media hora los equipos volvieron a la cancha. Inmediatamente, Arango sacó un remate que detuvo bien González.



En el minuto 45 se produjo la opción más clara de Millos, un pase de Arango a Ayron del Valle que va hasta el fondo, entró para Godoy, pero el paraguayo increíblemente no alcanzó a meter la punta del guayo para anotar.



Esa pifia representó la salida del cuadro ‘azucarero’, que dos minutos después se fue en ventaja. Palavecino le robó el esférico a Bertel, con todo el panorama sacó un remate de zurda que pegó en el travesaño y en su caída Jhon Vásquez recogió el balón para empujarla y decretar el 1-0.

Millos tuvo la opción del empate en los pies de Cristian Arango, quien no pudo concretar ante el guardameta David González, a los 2 minutos. Y casi de forma consecutiva volvió a malograr de quemarropa frente al golero antioqueño, tras pase de Ayron del Valle.



Ricardo Márquez, que entró en el promedio del segundo tiempo, por poco consigue la igualdad y en el tiro de esquina consecutivo una mala salida de González casi entra.



Sin embargo, Juan Carlos Pereira recibió un pase de Del Valle fuera el área, paró en el pecho y con un remate medido superó arriba a los 26, para el 1-1. Golazo albiazul. Luego, Godoy disparó sin potencia y la pelota se fue al tiro de esquina.



Ángelo Rodríguez ratificó su mala noche al dejar en las manos del arquero Vargas en los últimos minutos, Menosse no pudo recepcionar un balón en el área y Millonarios se quedó con un jugador menos al ser expulsado Ricardo Márquez por falta a Agustín Palavecino en tiempo de adición.



En la novena fecha de la Liga, Cali visitará el martes 22 de septiembre (7:40 p.m.) al Cúcuta y Millonarios recibirá al Once Caldas el sábado 19 de septiembre (8:10 p.m.).



Síntesis:



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade ; Andrés Balanta, Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Deiber Caicedo; Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez.

Cambios: Juan Daniel Roa por Andrés Balanta (1 ST), José Enamorado por Deiber Caicedo (23 ST) y Jesús Arrieta por Ángelo Rodríguez (41 ST).

DT: Alfredo Arias.



Millonarios: Cristian Vargas; Juan Pablo Vargas, Matías de los Santos, Elvis Perlaza, Ómar Bertel; Juan Carlos Pereira, Jhon Duque, David Mackalister Silva, Cristian Arango; Diego Godoy, Ayron del Valle.

Cambios: Stiven Vega por Mackalister Silva (20 PT), Ricardo Márquez por Cristian Arango (18 ST), Jorge Rengifo por Stiven Vega (18 ST), Andrés Felipe Román por Elvis Perlaza (38 ST) y Eliser Quiñónez por Diego Godoy (38 ST).

DT: Alberto Gamero.



Goles: 1-0: Jhon Vásquez (47 PT). 1-1: Juan Carlos Pereira (26 ST).



Amonestados: Andrés Balanta (37 PT) Hernán Menosse 40 S(T) por Cali. Elvis Perlaza (2 ST), Ricardo Márquez (30 ST) por Millonarios.

Expulsado: Ricardo Márquez (45+2 ST).



Partido: Bueno

Figura: Agustín Palavecino (8).

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Asistencia: Sin público

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y John Aguilar (Risaralda)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces