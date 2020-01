Actualidad del futuro de Roa y más novedades del Deportivo Cali

Deportivo Cali acelera los trámites para dejar listo el plantel que bajo la dirección técnica del uruguayo Alfredo Carlos Arias encarará los compromisos del primer semestre del año, como Liga , Copa Suramericana y Copa Colombia, pero desde el lunes tendrá sus compases iniciales frente a Santa Fe en el Torneo ESPN, en Bogotá.

En esta ocasión no serán muchas las incorporaciones, entre quienes ya están el defensa central uruguayo Hernán Menosse, el lateral derecho Harold Gómez, el delantero Jesús Arrieta, más lo regresos de Johan Valencia, Edward Caicedo y Rafael Bustamante.



El volante Juan Daniel Roa llegó este sábado a la capital vallecaucana y se realiza los respectivos exámenes médicos como primer paso para quedarse en la institución verdiblanca.



Si todo sale bien con las pruebas, el ex jugador santafereño firmará contrato por un año, pero no será tenido en cuenta para el desplazamiento a Bogotá para el Torneo ESPN, ya que debe quedarse en Cali para ponerse a punto en la parte física.



En cuanto al también mediocampista o extremo Alex Castro, se encuentra en pretemporada con el club, pero su representante no descarta una negociación para el exterior.



Otro jugador que podría asegurar su vinculación es el creativo Carlos Lizarazo, aunque la decisión final la tomará el técnico Arias, quien hasta ahora se ha mostrado a gusto con el fútbol del jugador caleño, que este sábado marcó dos goles en un amistoso.



El pasado jueves se confirmó la salida del defensor central canterano Kevin Balanta a los Xolos, de Tijuana, que hicieron uso de la opción de compra. Otro futbolista que sale del club es Matías Cabrera.



