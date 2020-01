Atención, hinchas de Nacional en Bogotá: así se jugará le fecha 2

Dimayor definió los horarios y el calendario de los partidos de la segunda fecha de la Liga I-2020. El torneo, que empieza pronto y debe terminar de la misma manera por la Copa América, ya tiene algunas jornadas definidas.



La Equidad, por su parte, recibirá a Nacional y lo hará en El Campín, tema que beneficia a ambos clubes. A lo bogotanos económicamente, mientras que los verdes se sentirán como en casa por el gran acompañamiento que es costumbre.

Fecha 2:

28 de enero



Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Rionegro

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



29 de enero



Boyacá Chicó vs Patriotas Boyacá

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



30 de enero



Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Envigado FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win +



*Información Dimayor