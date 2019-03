El de Solís no es caso aislado: denuncias de racismo en fútbol local

La denuncia de Miguel Solís, arquero de Santa Fe, sobre insultos racistas que recibió de parte de hinchas de Millonarios, no es una novedad en el fútbol colombiano.

No deja de ser paradójico que un país con el 10,5 por ciento de su población total de origen negro, con 4.273.722 afrocolombianos, según el último censo del DANE, siga presentando casos de intolerancia por motivos de raza. Pero la triste realidad es que ocurre y no por casos aislados, en un gremio con fuerte presencia de este grupo étnico.



Pues resulta que la de Solís no es la primera denuncia de este tipo en el fútbol colombiano.



La primera vez que se castigó esta conducta en el fútbol colombiano fue en el año 2012, cuando los jugadores Dahwling Leudo y Carmelo Valencia, entonces de la nómina de La Equidad, reportaron ante el juez Juan Carlos Gamarra que eran víctimas de insultos racistas de parte de hinchas del Deportivo Pasto, en el estadio Libertad. Dimayor sancionó con una multa de $11.334.000 pesos al club local al considerar que hubo discriminación e irrespeto a la dignidad humana.



El caso más sonado, sin duda, se registró el 10 de septiembre de 2018 e involucró al arquero de Rionegro, Lucero Álvarez, quien fue sancionado por ocho partidos y fue objeto de una multa de $31.249.680 pesos, la más alta impuesta hasta el momento, por "emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista" contra el técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert, según consta en el informe del árbitro Nolberto Ararat.







Este jueves el arquero de Santa Fe Miguel Solís denunció que fue víctima de insultos de parte de hinchas de Millonarios, quienes le habrían gritado: ‘Simio, mico y creo que en Colombia eso no puede suceder. No sé qué educación recibieron, pero nunca lo había escuchado en un estadio de acá".