Miguel Solís denunció racismo en el partido entre Millonarios-Santa Fe

Al finalizar el partido entre Millonarios y Santa Fe, Miguel Solís, arquero del rojo, habló con los medios y expresó su sorpresa por los insultos recibidos por parte de la hinchada azul.



“Estaban gritando cosas feas como simio, mico y creo que aquí en Colombia eso no puede suceder. No sé qué educación recibieron, pero nunca lo había escuchado en un estadio de acá. Fue la tribuna”, dijo el arquero.

No obstante, el guardameta habló del respeto que tuvieron los jugadores de Millonarios, con quienes no tuvieron problemas.



“Los jugadores de Millonarios fueron muy respetuosos y ninguno se metió con nosotros.”, comentó.



Luis Manuel Seijas también habló de las malas palabras que vivió, pero no quiso ahondar en el tema y Solís no supo qué fue lo que pasó: “Lo de xenofobia contra Seijas no sé porque no lo escuché”.