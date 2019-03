La intolerancia de los hinchas de Millonarios al final del partido

La escena es lamentable: mientras dos hinchas de Santa Fe despiden al equipo, sin incomodar a nadie o atentar contra ninguno de los aficionados presentes en la tribuna, ellos, que hacen fuerza al equipo contrario, lanzan todo tipo de improperios en su contra.

La intolerancia es cada vez mayor y aunque desde muchos lados se pide por la vuelta de los hinchas visitantes a todos los partidos, este tipo de hechos evidencia que, en realidad, la situación no es nada sencilla, porque ni el saludo al equipo visitante puede ser aceptado en una sociedad que se siente molesta con el otro, solo por pensar diferente.



En este caso en particular, la situación no pasó a mayores y quienes despedían al otro equipo no reaccionaron, mientras que quienes se retiraban hacia el túnel vieron esto como un acto de defensa a su equipo o simplemente un chiste que, en muchas ocasiones, es la llama que enciende los actos de violencia que han alejado a los fanáticos de los estadios de Colombia.



¡No más violencia en las canchas, señores!