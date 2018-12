'Queremos tener al América nuevamente en la Libertadores': ‘Pecoso'

“Antes de que el ‘profe’ tome las palabras, yo sí quisiera decir que el ‘profe’ Castro no viene aquí a apagar ningún incendio, él viene a trabajar, como todos lo sabemos es una persona experimentada que tiene mucho conocimiento del fútbol colombiano, al igual que yo estuvo vinculado a la institución y creemos que es la persona indicada para el momento de América, que no es fácil, pero él no viene a apagar ningún incendio, sería una falta de respeto con él y hacia su cuerpo técnico”. Así presentó el presidente ejecutivo, Ricardo ‘El Gato’ Pérez, a Fernando ‘Pecoso Castro como nuevo estratega de América de Cali el mediodía de este martes a los medios de comunicación.

Castro manifestó que el partido de vuelta en la Copa Colombia contra Leones este miércoles en Itagüí (serie que ganan los rojos 2-0) lo dirigirán Jerson González y John Freddy Tierradentro, y que por ahora con sus colaboradores (Juan Carlos Conde y Vladimir Galindo) no han contemplado la necesidad de entrenar a doble jornada, aunque eso dependerá de la forma en que avance el torneo. “Si hay que trabajar mañana y tarde, lo haremos, si no hay resultados tengo que irme pa´ mi casa, rumbo a Manila. Porque si hay resultados empiezan a llamarme de todas partes y si quieren que me quede, hay que aumentarle, no hay más de otra. Le doy gracias a Dios que con mi quinto de primaria he logrado muchas cosas en el fútbol (risas)".



‘Pecoso’, con la sinceridad que le caracteriza, afirmó que “esperamos que con nuestro trabajo y los años que llevamos en el fútbol podamos poner nuevamente al América en una final del fútbol colombiano y el objetivo 1A es volver a una Copa Libertadores, ya que hace rato no va, con la ilusión de que el hincha regrese al estadio, ya que es lo más importante para nosotros”.



El entrenador manizaleño dejó claro que firmó hasta el final de la Liga I- 2019, en junio de 2019, pero no es cierto aquello que no dure más de un año en los equipos por los problemas con jugadores y directivos. “Carlos Salvador Bilardo me enseñó que no estuviera más de dos años, porque así hagas una buena campaña al año siguiente te sacan, recibí perfectamente ese consejo y eso hasta ahora lo he cumplido al pie de la letra”.

De la inquietud si ya hizo un diagnóstico de lo que tiene el equipo hoy y si le alcanza para meterse entre los ocho: “Es una ilusión que tenemos, apenas llevamos dos días en Cali y tengo que respetar el trabajo del técnico anterior, estoy partiendo de dos días para acá, estamos conociendo el plantel, tenemos un compromiso este miércoles y el próximo fin de semana, en un equipo de fútbol no se arma en ocho en quince días, poco a poco. Venimos con un gran responsabilidad, que hemos cogido un equipo dentro del trayecto del campeonato, con esto no es que vaya a sacar disculpas de que no hemos armado el equipo, venimos a trabajar y a trabajar, los directivos saben perfectamente cuál es la forma de trabajar de nosotros y ojalá podamos estar nuevamente en la final del fútbol colombiano, que los muchachos entiendan que en estos partidos que faltan se pueda lograr la clasificación, y ya pensar el año entrante en una plantilla de acuerdo con las posibilidades económicas del club, de acuerdo a lo que nosotros veamos en la institución en estos cuatro meses que quedan y allí tener la oportunidad de ver cuál es el grupo que van a ver de parte de Fernando Castro, porque ahora este es un buen equipo que ya venía armado, vamos a hacer todo lo posible con trabajo y la colaboración de los muchachos y la Junta Directiva estar en la final”.

Agregó que “uno que tiene que ir conociendo poco a poco al jugador, y de allí empieza a ver cómo piensa, a medida que se vayan conociendo se irán dando las cosas, aquí no voy a venir por escamparme, quiero ir a Copa Libertadores, pero despacio, estos cuatro meses me van a servir para en diciembre sentarme con la Junta Directiva y en enero decirles con quiénes me quedo y poco a poco vamos armando el equipo, allí ya es una responsabilidad del cuerpo técnico nuestro”.



De la importancia de la Copa Águila: “Hemos tomado la decisión de que a Jerson (González) y (John Freddy) Tierradentro, ellos conocen muy bien este grupo, llevan trabajando hace un tiempo en la institución y nosotros con el otro plantel, que es un buen grupo, lo prepararemos para los partidos que nos queden de Liga y buscar la clasificación entre los ocho”.

El entrenador de América habló de sus objetivos. Foto: Marco Antonio Garcés/FUTBOLRED

También aceptó que antes de llegar al América recibió dos ofertas del balompié nacional y les respondió que no. “Quería venir acá y por eso arreglamos rápido para estar nuevamente al servicio del América de Cali”.



Para referirse a muchas situaciones que ha vivido en 48 años de experiencia en el balompié, afirmó: “Uno entiende que el jugador de fútbol es un ser especial, he tenido compañeros que cuando empezaron levantaban el zapato y se les veía el roto por debajo, pero Dios les había dado una virtud de jugar bien al fútbol y fueron profesionales. Otro que no sabía firmar, hacía un mamarracho, pero era un fenómeno con el balón. También algunos que se ganaban una millonada y hoy en día los veo y da tristeza, yo por eso le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por eso no me meto en los contratos de los jugadores, no multo a nadie, ningún directivo dl fútbol colombiano de los equipos en que he estado puede decir que me fui por deshonesto y no voy a coger el fútbol para abusar de él”.

De Pablo Armero sostuvo que está trabajando con el plantel y recibió un llamado de atención de parte de la Junta Directiva.



‘Pecoso’ concluyó que le pide a Dios que le dé mínimo dos años más en el fútbol para pensionarse, aunque hay equipos en los que trabajó que le debitaban la seguridad social y pensión, pero según sus consultas no pagaban en la empresas administradoras, por lo que le pidió a Ramón Jesurún que le ayude en ese tema.



¿“Que soy de mal genio”? Es mi cara que es así, llena de pecas, y parece que estuviera enojado, ¿qué hago? esa es la expresión que tengo, la que mamá y papá me dieron. (risas)



De igual forma, Castro señaló que el cupo vacante que dejó el defensor central Ánderson Zapata por una trombosis que presentó hace dos semanas sería llenada por un jugador de las divisiones menores del club.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces