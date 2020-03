‘Al final nos llevamos lo mínimo que merecíamos’: Guimaraes

Este sábado, América igualó con Once Caldas en la octava jornada del fútbol colombiano. El conjunto escarlata comenzó perdiendo en el Palogrande gracias a un penal bien ejecutado por el paraguayo Roberto Ovelar al minuto 32. A pesar de ello, Pedro Franco salvó los papeles a diez minutos del final.



A pesar del duro partido, Alexandre Guimaraes aseguró en rueda de prensa que sus jugadores hicieron un buen partido, a pesar de poner una nómina relativamente nueva, ante un equipo “que en casa es muy fuerte”. Destacó además que “hoy le dimos oportunidad a los pelaos' de la sub-20 y eso para América es bueno porque me da la seguridad de que al tomar esas decisiones, los muchachos me muestran que están para ayudar".



Respecto al desarrollo del juego, el entrenador de 60 años dijo: “Quisimos juntar gente de toque en el mediocampo y despues que vinieran los dos delanteros a juntarse, sin importar cómo estuviera el campo. Creo que lo hicimos muy bien en el primer tiempo. En la segunda parte les pedí verticalidad para atacar las espaldas de ellos y el equipo se sintió bien en esa situación”.



Por último, Guimaraes aseguró que el punto bajo de su equipo se vio en la banda izquierda dado que “la neutralización fue fácil”. "Arreglamos eso en la segunda parte, lo que generó que ellos se abrieran y así nosotros aprovechamos el juego interior. Adelantamos las líneas para presionar un poco más y al final nos llevamos lo mínimo que merecimos".



Con la igualdad, Once Caldas es cuarto y América quinto, ambos con 12 puntos.