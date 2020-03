No se hicieron daño: Once Caldas y América empataron en el Palogrande

En un duelo retrasado por lluvia, el partido por la fecha 8 de la Liga 2020-I entre el Once Caldas y el América de Cali terminó igualado 1-1. En el marcador hicieron presencia los exmillonarios Roberto Ovelar y Pedro Franco. El uso del VAR fue esencial en el desarrollo y trámite del partido.

El partido que inicialmente se jugaba a las cuatro de la tarde se vio retrasado por las fuertes lluvias que oscurecieron el paisaje en la ciudad de Manizales. Después de varias inspecciones a la cancha por parte del árbitro John Hinestroza, el partido en el Palogrande comenzó cerca de las 4:40 p.m. en una cancha llena de agua en la que el balón no rodaba muy bien.



El VAR fue el protagonista del primer tiempo y en dos ocasiones fue consultado por el árbitro central del encuentro para revisar la decisión inicial que había tomado. En el minuto 14 se revisaría por primera vez el monitor, después de una jugada en donde los jugadores del América de Cali reclamaban penal por una supuesta mano de Andrés Correa, decisión que el árbitro se retractó al dar una falta a favor del Once Caldas, previo a la jugada polémica. Los dirigidos por Alexandre Guimarães basaron su juego en el contragolpe y los pases largos al vació, aprovechando la velocidad de sus extremos juveniles. Los ‘escarlatas' remataron en dos ocasiones seguidas por medio de Juan David Pérez de media distancia, generando peligro en el arco defendido por el portero Gerardo Ortíz.



El ‘blanco blanco' de Manizales manejo más el balón mediante su volante de creación Juan David Rodríguez, quien generó opciones de gol a través de la media distancia y dejando mano a mano a Pablo Rojas para que el portero venezolano saliera destacado en varias jugadas del partido. El primer gol del partido con el que se abriría el marcador, llegaría por medio del VAR, Jhon Hinestroza confirmó la mano del latera izquierdo del América Giraldo, el cual saltó con los brazos abierto y tras un cabezazo del paraguayo Roberto Ovelar pegaría el balón en la mano. Sería el mismo Ovelar el encargado de cobrar el penalti, y con un potente remate al medio del arco, en el minuto 29 puso en ventaja al cuadro al mando del técnico Huber Bodhert.

En el segundo tiempo, América de Cali que afrontó el partido con solo dos de sus titulares habituales (Carrascal y Jaramillo) intentó mejorar su aspecto ofensivo insistiendo atacar por las bandas y probando otra vez de media distancia, esta vez a través de Felipe Jaramillo al minuto 63. Once Caldas fiel a su estilo de juego llegó en varias ocasiones al arco americano manteniendo la idea del balón al piso, haciendo notar las buenas habilidades en el uno contra uno al guardameta Graterol.



Al minuto 79 América de Cali empató el partido tras un tiro de esquina y una confusión en el área, el defensor bogotano Pedro Franco logró la paridad del encuentro después de cazar un rebote dejado por el arquero Ortíz en el que además tres defensas no pudieron sacar el balón de línea final. Con este resultado el América de Cali sigue sin poder sumar en condición de visitante y el Once Caldas se aleja de los cuatro primeros en tabla de posiciones de la Liga 2020-I.