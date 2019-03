‘Si hablo de lo que pasó, termino preso 10 o 15 años’: ‘Pecoso’ Castro

Por primera vez en este semestre, el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro admitió que no le gustó la forma cómo jugó América de Cali. Sin embargo, sin mencionar a Mario Herrera, señaló que el árbitro estuvo muy permisivo para dejar que Santa Fe interrumpiera el partido durante varios minutos.



Acerca de lo que su equipo hizo mal frente al cuadro cardenal, el entrenador manizaleño dijo que “habrá que hacer un análisis, tengo que ver el video para saber qué le pudo pasar al equipo, que no lo vi con esa contundencia, claridad y volumen ofensivo que siempre hemos tenido de local, y que permitió que el rival se nos hubiera llevado un empate”.



¿Por qué los volantes de marca no aportaron en la ofensiva?

“Cada uno tiene un concepto del partido, primero tengo que hablar con el plantel, pensé que el equipo iba a ser mucho más y que podía pasar de largo en el resultado; tengo que analizar todas las líneas y un chequeo en general de todo el funcionamiento del equipo, porque éramos locales y en casa no quiero ceder puntos por nada del mundo; siempre quiero ganar de local, no estuvimos en un punto alto, tal vez en un 60% o 70%, pero eso lo hablaremos con el cuerpo técnico y los jugadores”.



¿Qué le pudo faltar al equipo?

“Mi madre murió hace 10 años y lo juro por ella, que si hablo de lo que pasó en la cancha termino preso 10 o 15 años, lo que vi hoy, eh Ave María… no estoy hablando del árbitro, hablo del partido”.



¿Le gusta el aporte de los laterales?

“El trabajo de ellos hoy, que éramos locales, tenía que ser más claro, más contundente; el equipo debía tener mucha salida por los costados, porque el espacio era abierto para ir y no fueron, le dije al equipo, si aprovechamos nosotros las bandas y tenemos salida clara con los laterales, podemos llegar, teníamos que haber insistido más, pero no se hizo”.

¿Sigue faltando continuidad en los volantes de segunda línea?

“Tenemos que corregir porque me está preocupando la mala entrega, el rival no está haciendo ningún esfuerzo en el último cuarto de cancha para recuperar la pelota, se la estamos entregando nosotros, la estamos perdiendo muy fácil, aunque creo que hoy mejoramos en comparación con lo hicimos en Rionegro, y eso lógicamente favorece mucho al rival”.



¿Santa Fe vino a enredar el partido? ¿Le gustó el arbitraje?

“Tenemos un cronómetro y contabilizamos 6 minutos perdidos, y el árbitro apenas les contó 3, ese es el problema, pitaba y paraba, eso no le gusta al hincha y tampoco a uno, se pierde el espectáculo”.



¿Es disposición suya que los enganches Yesus y Álvarez jueguen tan separados?

“Nosotros siempre jugamos un 4-2-2-2, tampoco quiero que jueguen así, me gusta descargar para que entren en acción los volantes de marca, lo que pasa es que a veces el rival aprovecha, corta y golpea, y no nos deja avanzar. Hoy creo que el equipo no jugó como yo quería. Les faltó más, producto de eso el rival se tiró atrás y aguantó, yo pensé que si todos los que se tiraron al suelo los tenían que llevar al hospital se iban a acabar la gasa y las inyecciones, me pararon el partido con el visto bueno del árbitro, que se dejó llevar, para el rival es muy bueno, pero sería importante que la Comisión Arbitral también vea eso, porque esto es un espectáculo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces